Tecno Phantom X को हाल ही में Amazon India वेबसाइट पर टीज किया गया है। वहीं, आज कंपनी ने इसकी इंडिया लॉन्च डेट को कंफर्म कर दिया है। खूबियों की बात करें, तो यह फोन कई दमदार फीचर्स के साथ लॉन्च किया जाएगा। इसमें 108MP का धांसू बैक कैमरा, डुअल सेल्फी कैमरा और 13GB तक RAM मिलेगा।

Tecno Mobile India ने आज 26 अप्रैल को अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट शेयर किया है, जिसमें Tecno Phantom X के साथ Coming Soon टैग दिया गया है। हालांकि, इस पोस्ट में एक पोस्टर भी मौजूद है, जिसमें लिखा है '3 days to go'। इससे साफ होता है कि Tecno का यह दमदार फोन आज से तीन दिन बाद यानी 29 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है।

It’s Premium, It’s Cool!!⭐

Savor the sheer look of the industry’s best Flexible Curved AMOLED Display, #TECNOPhantomX is coming soon.

Get Notified: https://t.co/Tl6cLgFAu2#BeBoldBeExtraordinary #TECNO #TECNOMobile #StopAtNothing #TECNOPhantomX pic.twitter.com/1Nf2kSANlq

— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) April 26, 2022