Tecno Phantom X2 5G स्मार्टफोन कुछ समय पहले ही भारत में लॉन्च हुआ था। वहीं, अब जल्द ही भारत में इस सीरीज का दूसरा डिवाइस Tecno Phantom X2 Pro 5G भारतीय मार्केट में दस्तक देने वाला है। फिलहाल कंपनी ने इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट रिवील नहीं की है। हालांकि, लॉन्च डेट से पहले इस डिवाइस की भारतीय कीमत ऑनलाइन लीक हो गई है। हाल ही में कंपनी ने इस डिवाइस की प्री-बुकिंग डिटेल्स कंफर्म की थी, जो कि कल 17 जनवरी 2023 से शुरू होने वाली है।

Anir Chakraborty नाम टिप्सटर ने ट्विटर के माध्यम से Tecno Phantom X2 Pro 5G स्मार्टफोन की कीमत ऑनलाइन लीक की है। टिप्सटर की मानें, तो भारत में इस फोन की कीमत 49,999 रुपये होगी, जिसमें फोन का 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट आएगा। इसके अलावा, यह फोन दो कलर ऑप्शन Mars Orange और Stardust Grey में पेश किया जा सकता है।

Tecno Phantom X2 Pro 5G will be priced at ₹49,999 in India♥️

Pre-orders starting from 17 Jan,2023

Colors:

Stardust Gray

Mars Orange pic.twitter.com/lzNfvVv9yz

— Anir Chakraborty (@encoword) January 13, 2023