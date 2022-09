Tecno जल्द ही भारत में नया 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। इस स्मार्टफोन का नाम Tecno Pova Neo 5G होगा। हाल ही में कंपनी ने टीजर वीडियो के जरिए फोन के इंडिया लॉन्च को कंफर्म किया है। वहीं, अब इस स्मार्टफोन के रेंडर्स, स्पेसिफिकेशन और कीमत की जानकारी ऑनलाइन लीक की गई है। लॉन्च से पहले कंपनी रिवील कर चुकी है कि यह फोन MediaTek Dimensity 810 प्रोसेसर से लैस होगा। बता दें, कंपनी ने इससे पहले जनवरी महीने में Tecno Pova Neo का 4G वेरिएंट लॉन्च किया गया है। Also Read - Tecno POVA Neo 5G फोन जल्द भारत में लॉन्च होगा, कंपनी ने किया ऑफिशियली टीज

Pricebaba की लेटेस्ट रिपोर्ट में टिप्सटर Paras Guglani का हवाला देते हुए Tecno Pova Neo 5G स्मार्टफोन से जुड़ी जानकारी शेयर की गई है। रिपोर्ट में स्मार्टफोन के रेंडर्स, स्पेसिफिकेशन और कीमत शामिल है। Also Read - Tecno POP 6 Pro जल्द होगा भारत में लॉन्च, खास फीचर्स और कीमत लीक

Also Read - Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition भारत में हुआ लॉन्च, अल्ट्रा स्लिम स्क्रीन के साथ मिलेगी 5000mAh की बैटरी

Exclusive: Here’s your first look at Tecno Pova Neo 5G with full specs, prices and more https://t.co/nKuo3ge3CN

Over friends @Pricebaba #Tecno #TecnopovaNeo5G pic.twitter.com/RDgoRCez7a

— Paras Guglani (@passionategeekz) September 21, 2022