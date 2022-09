Tecno POVA Neo 5G स्मार्टफोन जल्द ही भारत में लॉन्च होगा, जिसकी जानकारी खुद कंपनी ने कंफर्म कर दी है। कंपनी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए टेक्नो पोवा नियो 5जी फोन को टीज करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, टेक्नो पोवा नियो 5जी फोन पिछले 1 महीने के अंदर कंपनी द्वारा लॉन्च किया तीसरा स्मार्टफोन होगा। कंपनी ने फोन लॉन्च के साथ-साथ फोन के फीचर्स को भी कंफर्म कर दिया है। Also Read - Tecno POP 6 Pro जल्द होगा भारत में लॉन्च, खास फीचर्स और कीमत लीक

Tecno India ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए Tecno POVA Neo 5G स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च को कंफर्म कर दिया है। कंपनी ने एक टीजर वीडियो शेयर किया है, जिसके जरिए रिवील किया गया है कि यह फोन MediaTek Dimensity 810 5G प्रोसेसर से लैस होगा।

Get ready to Unleash the Power!

TECNO POVA NEO 5G is coming to amaze you with its powerful performance, equipped with MediaTek Dimensity 810 5G Processor.#ComingSoon#TECNO #TecnoMobile #TECNOPOVANEO5G #POVANEO5G #StayTuned pic.twitter.com/JEhBoiiIbi

— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) September 20, 2022