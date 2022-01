Tecno Pova Neo का एक टीजर रिलीज हुआ है, जिससे पता चलता है कि ये फोन जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है। हालांकि कंपनी ने अभी तक अपने इस फोन लॉन्च की ऑफिशियल डेट का ऐलान नहीं किया है। Tecno Pova Neo को पिछले महीने नाइजीरिया में लॉन्च किया गया था और इस फोन की सबसे खास बात इसकी 6000mAh की बैटरी और 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। Also Read - Tecno Pop 5 LTE तीन कैमरे और 5000mAh बैटरी के साथ सस्ते में लॉन्च

हालांकि अभी तक इंडियन वेरिएंट के स्पेसिफिकेशन्स कंफर्म नहीं हुए हैं। इस फोन में एक Mediatek Chipset होने की उम्मीद है, जो 4GB RAM के साथ आएगा। एक ट्वीट के जरिए टेक्नो ने ऐलान किया है कि Tecno Pova Neo जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है। इस ट्वीट के साथ एक वीडियो भी लेकिन उसनें भी लॉन्च डिटेल, प्राइस या कुछ खास स्पेसिफिकेशन्स के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। Also Read - Tecno POVA 5G जल्द होगा लॉन्च, कम कीमत में मिलेगी 6000mAh की बैटरी

Passionate Geekz की एक रिपोर्ट के मुताबिक Tecno Pova Neo भारत में 6GB + 128GB storage के साथ लॉन्च हो सकता है। हालांकि नाइजीरिया में इस फोन को 4GB + 64GB स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार इस फोन को कंपनी तीन कलर ऑप्शन Geek Blue, Obsidian, और Powehi में लॉन्च करेगी। Also Read - Tecno भारत में लॉन्च करेगा दो धांसू स्मार्टफोन, मिलेगी 6000mAh बैटरी और बहुत कुछ

Get ready to witness the #UltimatePowerPlay. POVA NEO Coming Soon.#TECNO #ComingSoon #StayTuned #POVANEO pic.twitter.com/CHP6sVz239

— TecnoMobileInd (@TecnoMobileInd) January 12, 2022