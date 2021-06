Tecno Spark 7T ने भारतीय बाजार में एंट्री ले ली है। इसे भारत में कंपनी ने एंट्री लेवल स्मार्टफोन के रूप में लॉन्च किया है। इस स्मार्टफोन को एक ही वेरिएंट में उतारा गया है। हालांकि, यह फोन तीन कलर ऑप्शन्स के साथ आया है। Tecno Spark 7T में चारों तरफ मोटे बेजेल्स हैं और सेल्फी कैमरा के लिए स्मार्टफोन में एक नॉच दिया गया है। यह फोन डुअल रियर कैमरा सेटअप से लैस है। आइये, इसकी कीमत और अन्य सिपेसिफिकेशन्स डिटेल्स में जानें। Also Read - iQOO Z3 vs Xiaomi Mi 10i vs Realme X7: कीमत और स्पेसिफिकेशन्स समेत सभी डिटेल्स पढ़कर जानें कौन सा फोन है आपके लिए बेस्ट

Tecno Spark 7T की भारत में कीमत

Tecno Spark 7T को भारत में 8,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। यह Jewel Blue, Magnet Black और Nebula Orange कलर ऑप्शन में मिलता है। इस फोन की सेल 15 जून से दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसे ई-कॉर्मस वेबसाइट Amazon से खरीदा जा सकेगा। पहली सेल के दौरान कंपनी के इस फोन को खरीदने पर ग्राहकों को 1,000 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा। Also Read - Moto G Stylus 5G हुआ लॉन्च, Qualcomm Snapdragon 480 प्रोसेसर और 6GB RAM समेत दिए गए ये स्पेसिफिकेशन्स

Tecno Spark 7T के स्पेसिफिकेशन्स

अब अगर हम इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स को देखें तो Tecno Spark 7T फोन Android 11 पर आधारित HiOS v7.6 पर काम करता है। इसमें 720×1,600 पिक्सल वाला 6.52 इंच का Dot Notch IPS डिस्प्ले दिया गया है। यह फोन Octa-Core MediaTek Helio G35 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 4G RAM के साथ 64GB का स्टोरेज दिया गया है। स्टोरेज को microSD card की मदद से 512 GB तक बढ़ा सकते हैं। फोन में 6,000mAh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है। Also Read - Vivo Y73 भारत में लॉन्च, इस Ultra Slim डिजाइन वाले फोन में मिलेगा 64MP कैमरा

कंपनी ने अपने इस फोन में पीछे की तरफ दो कैमरे दिए हैं, जिसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा है। वहीं, वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए इस फोन में 8MP का कैमरा लगा है। इसके अलावा यह नया स्मार्टफोन dual-band Wi-Fi, 4G, GPS, Bluetooth v5 और OTG सपोर्ट के साथ आता है। इसमें बैक पैनल पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। साथ ही फोन में एंबियंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और एक्सेलेरोमीटर सेंसर भी दिए गए हैं। इसका साइज 164.82×76.05×9.52mm है।