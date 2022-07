Tecno Spark 8P भारत में जल्द लॉन्च होने वाला है। इस फोन को भारत में लॉन्च करने का टीजर जारी हुआ है। इस फोन को पिछले साल ही दुनियाभर के कुछ मार्केट में लॉन्च किया गया था और अब कंपनी ने इस फोन के इंडिया लॉन्च का टीजर रिलीज किया है। Also Read - Amazon Sale: 48MP + 8MP सेल्फी, 50MP बैक कैमरा, 8GB RAM, 256GB स्टोरेज वाले Tecno Phantom X पर धांसू ऑफर

टेक्नो ने अपने इस फोन को ट्विटर और फेसबुक दोनों पर टीज किया है। हालांकि अभी तक इस फोन के ऑफिशियल लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन को देखकर उम्मीद की जा रही है कि इस फोन को जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है।

टीजर के मुताबिक टेक्नो के इस अपकमिंग स्मार्टफोन में टोटल 7GB RAM होगा, जिसमें 4GB ऑनबोर्ड और 3GB वर्चुअल रैम सपोर्ट होगा। इसके अलावा इस फोन में 50MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप समेत कई खास फीचर्स होने की उम्मीद है।

Tecno Spark 8P के ग्लोबल वेरिएंट की बात करें तो इस फोन में 6.6 इंच की फुल एचडी प्लस स्क्रीन, MediaTek Helio G70 SoC चिपसेट, Android 11 होने की उम्मीद है।

Power through the day with an immense 7GB Virtual RAM.

TECNO Spark 8P, #IndiasLatestBigShot coming Soon.#TECNO #TECNOMobile #StopAtNothing #TECNOSpark8P #StayTuned pic.twitter.com/bUD1M3i4bM

— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) July 1, 2022