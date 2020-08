Tecno जल्द लॉन्च करेगा दमदार Spark Go 2020 स्मार्टफोन, स्पेसिफिकेशंस हुई लीक

Tecno Spark Go 2020 स्मार्टफोन को Google Play Console की लिस्टिंग में स्पॉट किया गया है। इस लिस्टिंग के दौरान इस स्मार्टफोन की कई सारी स्पेसिफिकेशंस लीक हुई हैं। इस लिस्टिंग के दौरान यह स्मार्टफोन मॉडल नंबर ‘TECNO-KE5′ और ‘Spark Go 2020′ नाम से लिस्ट किया गया है। इस लिस्टिंग से हमें यह अंदाजा लगा पाए हैं कि कंपनी इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस ऑफर कर सकती है। इस लिस्टिंग में इस स्मार्टफोन का फ्रंट डिजाइन भी सामने आया है। इस फोन में कंपनी ने वाटर ड्रॉप नॉच के साथ सेल्फी कैमरा दिया है। Also Read - Tecno Spark 6 Air स्मार्टफोन 6,000mAh बैटरी और 7-इंच डिस्प्ले के साथ 7,999 रुपये में लॉन्च, इस दिन आएगा सेल पर

Tecno Spark Go 2020 specifications (expected)

Tecno Spark Go 2020 स्मार्टफोन के गूगल प्ले कंसोल की लिस्टिंग के मुताबिक यह स्मार्टफोन Android 10 पर रन करेगा। इसके साथ ही टेक्नो के इस फोन की डिस्प्ले का रेज्यूलेशन 720×1,600 पिक्सल हो सकती है। इसके साथ ही Tecno Spark Go 2020 स्मार्टफोन को क्वार्ड कोर MediaTek Helio A20 (MT6761D) SoC के साथ पेश किया जा सकता है। टेक्नो का यह स्मार्टफोन 2GB RAM के साथ PowerVR GE8300 GPU के साथ पेश किया जा सकता है।

Tecno Spark Go 2020 के इमेज की बात करें तो फोन के किनारे में बैजल काफी स्लिम है। इसके साथ ही फोन की चिन थोड़ी चौड़ी है और फ्रंट में सेल्फी कैमरा के लिए डिस्प्ले में नॉच दी गई है। इसके साथ ही फोन दाई ओर वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन दिए गए हैं।

टेक्नो ने फिलहाल अपकमिंग Tecno Spark Go 2020 स्मार्टफोन के बारे में ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की है। Tecno ने भारत में कुछ दिनों पहले Tecno Spark 6 Air स्मार्टफोन और मिनीपॉड M1 सिंगल-ईयर वायरलेस ईयरबड्स को लॉन्च किया है। Tecno Spark 6 Air स्मार्टफोन को कंपनी ने 7-इंच HD+ Dot-Notch डिस्प्ले और क्वार्ड कोर MediaTek Helio A22 SoC, के साथ 2GB की RAM के साथ पेश किया है। इस स्मार्टफोन को कंपनी ने 6000mAh की दमदार बैटरी के साथ पेश किया गया है।