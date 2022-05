पिछले कुछ वक्त से Cryptocurrency मार्केट में Terra (LUNA) और TerraUSD (UST) चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन दोनों कॉइन की कीमत क्रैश होकर अर्श से फर्श पर आ चुकी है। क्रैश के बाद इस कॉइन को कई क्रिप्टो एक्सचेंज ने ब्लैकलिस्ट भी कर दिया, जिनमें Binance और Coinbase भी शामिल हैं। Also Read - Terra क्रैश के बाद RBI गवर्नर ने कही ये बड़ी बात, Crypto की असली कीमत को बताया शून्य

Terraform Labs के फाउंडर Do Kwon इस करेंसी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके तहत इन्होंने 14 मई को एक प्लान पेश किया था, जहां ये स्टेबल कॉइन को त्याग कर कम्यूनिटी मेम्बर्स में LUNA टोकन री-डिस्ट्रिब्यूट करना चाहते थे। मगर यह काम नहीं किया। Also Read - Crypto Market Today (24 May): क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में आज रही हल्की गिरावट, मार्केट वैल्यू पहुंची 100T रुपये से नीचे

इसके बाद इन्होंने एक नया प्लान Terra LUNA: Hard Fork पेश किया है। फिलहाल इस प्लान पर वोटिंग चालू है, लेकिन अब तक इसे 90 प्रतिशत प्रीलिमनेरी वोटर रिजेक्ट कर चुके हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Tesla CEO Elon Musk का deepfake वीडियो आया सामने, बड़े Crypto स्कैम की आशंका

Terra LUNA: Hard Fork प्लान Terra के स्टेबल कॉइन को LUNA से अलग कर देगा। एक हार्ड फॉर्क के तहत ब्लॉकचेन नेटवर्क पर मौजूद सभी ट्रांजेक्शन और इनवैलिड ब्लॉक्स को वैलिडेट किया जाता है।

Terra LUNA: Hard Fork प्लान के तहत पुरानी Terra ब्लॉकचेन को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। इनमें से पुरानी चेन Terra Classic के नाम से जानी जाएगी, जिसका टोकन Luna Classic या LUNC होगा। कंपनी का ऐल्गरिदमिक स्टेबल कॉइन TerraUSD इसी पर रखा जाएगा। नई चेन का नाम होगा Luna, जहां पर LUNA टोकन मौजूद होगा।

मगर Binance फाउंडर Changpeng Zhao का मानना है कि Terra नेटवर्क Hardfork इस ईकोसिस्टम को रिवाइव करने का अच्छा प्लान नहीं है। इन्होंने कहा कि फॉर्किंग नए फॉर्क को वैल्यू नहीं देती है। इससे ऐसी उम्मीद करना वास्तविकता पर नहीं आशाओं के आधार पर कामना करने जैसा है।

Personal opinion. NFA.

This won’t work.

– forking does not give the new fork any value. That’s wishful thinking.

– one cannot void all transactions after an old snapshot, both on-chain and off-chain (exchanges).

Where is all the BTC that was supposed to be used as reserves? https://t.co/9pvLOTlCYf

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) May 14, 2022