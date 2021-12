Elon Musk बने टाइम के Person of the Year 2021, जानिए क्या रही उपलब्धियां

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) को टाइम मैग्जीन ने साल 2021 का पर्सन ऑफ दी ईयर टाइटल दिया है। इस साल इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यू वाली कार निर्माता बन गई है। साथ ही एलन मस्क की रॉकेट कंपनी सामान्य नागरिकों के साथ स्पेश तक पहुंच गई। मस्क टेस्ला के साथ-साथ SpaceX के सीओओ और फाउंडर भी हैं। इसके साथ ही वह ब्रेन-चिप स्टार्टअप Neuralink और इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म The Boring Company के भी प्रमुख हैं। Also Read - Elon Musk की कंपनी Starlink ने बंद की भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की बुकिंग, जानें वजह

कितनी है टेस्ला की मार्केट वैल्यू

टेस्ला की मार्केट वैल्यू इस साल 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा पहुंच गई है और इसके साथ ही कंपनी फोर्ड मोटर और जनरल मोटर की संयुक्त वैल्यू से भी आगे निकल गई है। टेस्ला हर साल लाखों कार का निर्माण कर रही है और सप्लाई चेन के दिक्कतों को अपनी किसी अन्य प्रतिद्वंदी से ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर रही है। इसके साथ ही कंपनी ने युवा कंज्यूमर्स का ध्यान इलेक्ट्रिक कार्स की खींचा है। वहीं परंपरागत कार निर्माता कंपनियों ने भी इलेक्ट्रिक वीइकल निर्माण की ओर अपना रुख किया है।

Elon Musk को क्यों चुना गया

टाइम मैग्जीन के एडिटर Edward Felsenthal ने बताया, 'एक अस्तित्वगत समस्या का समाधान खोजने, टेक्नोलॉजी दिग्गजों के युग की संभावनाओं और खतरों को मूर्त रूप देने के लिए, समाज के सबसे साहसी और विघटनकारी परिवर्तनों को चलाने के लिए, Elon Musk को टाइम का 2021 पर्सन ऑफ दी ईयर चुना गया है।'

किसे मिला कौन-सा अवॉर्ड

गौरतलब है कि एलन मस्क के ट्विटर पर 6.6 करोड़ फॉलोअर्स हैं। साल 2021 में वह क्रिप्टोकरेंसी पर ट्वीट करने से लेकर कई वजहों से खबरों में बन रहे हैं। मैग्जीन के मुताबिक, The Person of the Year टाइटल किसी ऐसे व्यक्ति को मिलता है, जो ‘न्यूज या लोगों के जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, यह अच्छा और बुरा दोनों ही क्षेत्र में हो सकता है।’ मैग्जीन ने पॉप सिंगर Olivia Rodrigo को Entertainer of the Year टाइटल दिया है, जबकि वैक्सीन साइंटिस्ट को Heroes of the Year का टाइटल दिया है। टाइम मैग्जीन ने पर्सन ऑफ दी ईयर टाइटल देने की परम्परा की शुरुआत साल 1927 में की थी।