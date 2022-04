Tesla CEO Elon Musk ने ट्विटर बोर्ड ज्वॉइन करने से मना कर दिया है। इस बात की जानकारी Twitter के CEO पराग अग्रवाल ने दी है। पराग अग्रवाल ने ट्वीट करके बताया कि एलन मस्क ने ट्विटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होने से मना कर दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में ट्विटर मैनेजमेंट टीम को भेजे ई-मेल का स्क्रीनशॉट लगाया है, जिसके मुताबिक, एलन मस्क ने ट्विटर बोर्ड ज्वॉइन नहीं करने का फैसला किया है। Also Read - Elon Musk की तरफ Koo App ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ, कहा- Twitter नहीं इस मामले में हम हैं सबसे आगे

पराग अग्रवाल के ट्वीट के मुताबिक, एलन मस्क (Elon Musk) 9 अप्रैल से ट्विटर बोर्ड के आधिकारिक सदस्य बनाए गए थे, लेकिन उसी दिन सुबह उन्होंने बोर्ड ज्वॉइन करने से मना कर दिया।

पराग अग्रवाल ने ट्विटर मैनेजमेंट टीम को किए गए मेल में बताया, "ट्विटर बोर्ड और मैनें एलन मस्क के बोर्ड में शामिल किए जाने को लेकर कई डिसकशन किए। हम उनको बोर्ड में शामिल करने के लिए काफी उत्साहित थे और हमें उनके बोर्ड में शामिल किए जाने के रिस्क के बारे में भी पता था। हमें यह भी विश्वास था कि मस्क की तत्परता का फायदा कंपनी को होगा और बोर्ड के सदस्य को भी यह पसंद था।"

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk

— Parag Agrawal (@paraga) April 11, 2022