Elon Musk Twitter Deal में हर दिन कुछ नया विवाद सामने आ रहा है। Tesla CEO ने पिछले महीने 44 बिलियन डॉलर (लगभग 3.4 लाख करोड़ रुपये) की ट्विटर डील कैंसल की है। मस्क ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर मौजूद बॉट अकाउंट्स या फर्जी अकाउंट्स को लेकर सवाल उठाए थे। एलन मस्क द्वारा डील कैंसल करने के बाद ट्विटर ने टेस्ला सीईओ के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर की। हालांकि, एलन मस्क की लीगल टीम ने भी ट्विटर पर काउंटर केस फाइल किया है। Also Read - बिक गया 54 लाख यूजर्स का डेटा, Twitter ने माना हुआ था अटैक

एलन मस्क और ट्विटर के बीच लड़ाई अब केवल कोर्ट तक की सीमित नहीं है। मस्क ने Twitter CEO पराग अग्रवाल को बॉट अकाउंट्स मुद्दे पर ओपन डिबेट का चैलेंज दिया है। मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी शेयर की है। इससे पहले मस्क की लीगल टीम ने 44 बिलियन डॉलर की ट्विटर डील कैंसल वाले मामले में 165 पन्नों का हलफनामा दर्ज कराया है। Also Read - Twitter के ऑटो कैप्शन फीचर को ऐसे करें इनेबल, वॉइस ट्वीट को सुनने की नहीं होगी जरूरत

Elon Musk ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा है, मैं पराग अग्रवाल (Twitter CEO) को चुनौती देता हूं कि वो ट्विटर बॉट पर्सेंटेज के बारे में पब्लिक डिबेट करे। साथ ही, अपने ट्वीट में मस्क ने यह भी कहा है कि पराग अग्रवाल पब्लिक में यह साबित करें कि उनके प्लेटफॉर्म पर 5 प्रतिशत या उससे कम डेली बॉट यूजर्स हैं। Also Read - Twitter ने ग्लोबली लॉन्च किया Location Spotlight फीचर, जानें इसके खास फायदे

हालांकि, Tesla CEO ने पराग अग्रवाल को दिए गए ओपन डिबेट चैलेंज वाले ट्वीट में एक और ट्वीट जोड़ते हुए पोस्ट किया है कि अगर ट्विटर 100 अकाउंट्स का सैम्पल लेकर यह साबित कर देता है कि उसके प्लेटफॉर्म पर 5 प्रतिशत या उससे कम डेली ऐक्टिव स्पैम अकाउंट्स है, तो वह डील को ऑरिजिनल टर्म्स पर आगे बढ़ाएगा। हालांकि, अगर यह पता चलता है कि उनकी SEC फाइलिंग्स में दी गई जानकारियां गलत है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।

I hereby challenge @paraga to a public debate about the Twitter bot percentage.

Let him prove to the public that Twitter has <5% fake or spam daily users!

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2022