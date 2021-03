Tesla SpaceX Starlink Broadband Service registration begins in India know how to apply: Elon Musk की कंपनी Tesla के SpaceX Starlink ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए भारत में प्री-रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इसके लिए भारत में $99 करीब 7,200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इस सुपरफास्ट इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस में 300 Mbps की स्पीड से इंटरनेट मुहैया कराई जाएगी, जो कि भारत में उपलब्ध किसी भी ब्रॉडबैंड सर्विस के मुकाबले ज्यादा है। फिलहाल यह इंटरनेट सर्विस बीटा में है। अगले साल यानी 2022 में यह ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस भारतीय यूजर के लिए कमर्शियली उपलब्ध कराई जाएगी। Also Read - Clubhouse की तरह ही देसी ऑडियो-वीडियो चैटिंग ऐप Leher का जलवा, डाउनलोड लाखों पार

SpaceX Starlink ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए सीमित प्री-रजिस्ट्रेशन उपलब्ध कराया गया है, जिसे यूजर 'first-come, first serve' यानी 'पहले आओ, पहले पाओ' के तहत रजिस्टर कर सकते हैं। आइए, जानते हैं इस सुपरफास्ट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस के बारे में सबकुछ।

क्या है SpaceX Starlink?

Starlink एक SpaceX की सैटेलाइट सर्विस है जो हाई-स्पीड, लो लैटेंसी ब्रॉडबैंड सर्विस उपलब्ध कराती है। इस सर्विस को ग्लोबली एक्सेस किया जा सकता है। कंपनी के CEO और दुनिया के मौजूदा सबसे अमीर व्यक्ति Elon Musk ने कहा कि इस साल के अंत तक SpaceX सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस को ग्लोबली उपलब्ध कराया जाएगा। यह ब्रॉडबैंड सर्विस कंपनी के पिछले साल मई में लॉन्च हुए पांचवें Falcon 9 रॉकेट के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी। इस रॉकेट में 60 इंटरनेट बीमिंग Starlink सैटेलाइट फिट किया गया है। Also Read - WhatsApp के इस अल्टर्नेटिव ऐप को ग्रीन 'Signal', जानें कैसे करें इस्तेमाल

SpaceX Starlink के कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

Elon Musk की कंपनी की इस सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए आपको करीब 7,200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आपको इस इंटरनेट सर्विस का लाभ 2022 से मिलेगा। जो यूजर ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए प्री-रजिस्टर कराएंगे उन्हें Starlink Kit मिलेगा। इस किट के जरिए ही इंटरनेट सर्विस ली जा सकेगी।

इस तरह करें रजिस्ट्रेशन:

सबसे पहले Starlink की वेबसाइट starlink.com पर जाएं और अपने क्षेत्र में ब्रॉडबैंड सर्विस की उपलब्धता चेक करें। सर्विस उपलब्धता की जानकारी के साथ आपको स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देगा, जिसमें लिखा होगा कि, Starlink की सर्विस सीमित इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है। ऑर्डर को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर पूरा किया जाएगा।

इसके बाद आपको एक सर्विस अड्रेस बॉक्स दिखाई देगा, जहां आप अपना पता और पोस्टल कोड आदि के बारे में जानकारी दर्ज करा सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में सर्विस उपलब्ध होता है तो आपके लिए Starlink Order का पेज खुलेगा, जहां पेमेंट करके आप इस सुपरफास्ट ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

ऑर्डर पूरा होने पर आपको SpaceX Starlink Kit मिलेगा, जिसमें Wi-Fi राउटर, पावर सप्लाई केबल और माउंटिंग ट्राइपॉड मिलेगा। इसे आप DTH एंटिना की तरह अपने छत या दीवार पर लगा सकते हैं। इंस्टॉलेशन प्रक्रिया की पूरी जानकारी आप Starlink ऐप के जरिए ले सकते हैं। यह ऐप Google Play Store और iOS Store पर उपलब्ध है।