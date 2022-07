आजकल ज्यादातर लोगों को सेल्फी क्लिक करने का बहुत शौक होता है। खासतौर पर लड़कियां तो सेल्फी क्लिक करने और कराने में सबसे ज्यादा उत्साहित रहती है। अगर आप भी सेल्फी के बहुत शौकीन हैं तो यह आर्टिकल आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आपने सेल्फी तो कई बार ली होगी, हजारों लोगों की सेल्फी देखी भी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की आखिरी सेल्फी कैसी होगी? Also Read - Selfie centric Smartphone Xiaomi Redmi Y3 आज दोपहर 12 बजे इन ऑफर्स के साथ बिक्री के लिए होगा उपलब्ध

जी हां, हमारा मतलब है कि दुनिया जब खत्म होने की कगार पर होगी तब अगर कोई इंसान अंतिम सेल्फी क्लिक करके तो उसकी तस्वीर कैसी आएगी? क्या आपके मन में कभी ऐसा सवाल आया है? अगर आया है तो आइए हम आपको इसका जवाब बताते हैं और अगर नहीं भी आया है तो भी आप इस सवाल का जवाब जरूर जानना चाहेंगे।

दरअसल, इसका जवाब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपने भी कई बार सुना होगा। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसी इमेज को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। ऐसे में DALL-E एआई सिस्टम से जब पूछा गया कि पृथ्वी पर जब आखिरी सेल्फी क्लिक की जाएगी, तो उस वक्त की इमेज यानी पिक्चर कैसी होगी। इस सवाल का जवाब देने के लिए एआई ने बहुत सारी इमेज को क्रिएट किया।

एआई द्वारा क्रिएट की गई इमेज काफी भयानक है। इतनी भयानक कि आप इसे देखते ही डर जाएंगे, और एक गहरी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या सच में ऐसा ही हो जाएगा।

एआई द्वारा क्रिएट की गई दुनिया की आखिरी सेल्फी सोशल मीडिया पर तब वायरल हो गई जब एक Robot Overloards नाम के टिकटॉक अकाउंट से इसे शेयर कर दिया गया। बस फिर क्या था, देखते ही देखते ये पिक्चर्स वायरल हो गई।

हमने भी यहां इन पिक्चर्स को अटैच किया है। इनमें एक छोटी सी वीडियो भी है, जिसमें देखा जा सकता है कि दुनिया की आखिरी सेल्फी के वक्त लोगों की हालत कैसी होगी। एआई द्वारा क्रिएट की गई इमेज में देखा जा सकता है कि चारों तरफ सिर्फ तबाही मची हुई है। दुनिया बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। इंसान के चारों ओर सिर्फ आग ही आग है। ना कोई घर, ना कोई ऑफिस, ना कोई पेड़-पौधे चारों तरफ सिर्फ राख दिखाई दे रही है।

Yoo should by now have heard about the artistic AI. DALL•E someone asked it to create “the last selfie on earth” the result is accurate pic.twitter.com/zVnO5QdSIa

— Daniel Silva (@volterinator) July 29, 2022