Thomson ने लॉन्च किया Make in India सर्टिफिकेट Android TV, Rs 10,999 है कीमत

Thomson ने भारतीय बाजार में नए टीवी लॉन्च कर दिए हैं। कंपनी ने Make in India सर्टिफिकेशन वाले एंड्रॉयड टीवी लॉन्च किए हैं, जो भारत में गूगल के साथ साझेदारी में टेस्ट और विकसित किए गए हैं। कंपनी ने भारतीय बाजार में अपने एंड्रॉयड टीवी की कीमतों को काफी आक्रामक रखा है। Also Read - Thomson Oath Pro 4K TV सीरीज भारत में 43, 55 और 65इंच में लॉन्च, जानें कीमत

Thomson टीवी 10,999 रुपये की शरुआती कीमत पर आते हैं। थॉमसन ने नए टीवी 6 अगस्त से भारत में फ्लिपकार्ट के जरिए उपलब्ध होंगे। किफायती के साथ साथ कंपनी ने अपने प्रीमियम टीवी भी लॉन्च किए हैं। थॉमसन ने भारतीय बाजार में Path 9A, Path 9R सीरीज और Oath Pro टीवी लॉन्च किए हैं। Also Read - अफोर्डेबल कीमत में 5 बेस्ट स्मार्ट TV: Xiaomi, Redmi, Vu, Motorola, Thomson हैं ऑप्शन

इनमें हाई एंड Thomson Oath Pro TV 75 इंच की कीमत 99,999 रुपये है, जबकि सबस कम कीमत वाले Path 9A TV की कीमत 10,999 रुपये है। जबकि 43 इंच के Thomson Path 9R 4k TV की कीमत 21,999 रुपये से शुरू है। वहीं 32 इंच के 9A 3Bazel less टीवी की कीमत 11,499 रुपये है। इसके साथ ही कंपनी ने 50 इंच के 9R 4K Path TV को लॉन्च किया है, जो 25,999 रुपये की कीमत में आता है। Also Read - Android Smart TV Under Rs 10,000 in India: 10 हजार के बजट में खरीदें ये एंड्रॉयड स्मार्ट TV

40 इंच के 9A FHD Path TV की कीमत 16,499 रुपये है जबकि 55 इंच 9R 4k Patch की कीमत 29,999 रुपये है। 43 इंच के Thomson 9A FHD Path TV की कीमत 19,999 रुपये है। 50 इंच का Oath Pro मॉडल 28,999 रुपये में आता है।

Thomson Path 9A, Path 9R TV: फीचर

थॉमसन स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी Android 9, IPS A+ पैनल और मल्टीपल कनेक्टिविटी विकल्प मिलता है। इस सीरीज में HDR फॉरमैट और HDR10 शामिल है। इस टीवी में quad-core Amlogic प्रोसेसर मिलता है, जो Mali quad-core GPU के साथ आता है। कंपनी का दावा है कि स्मार्ट टीवी 5000 प्लस स्मार्ट टीवी एप्स और गेम्स के साथ आता है। इस टीवी में वाइड व्यू एंगल मिलता है। इसके साथ कंपनी रिमोट में Sony Liv, Amazon Prime Video और YouTube अलग से बटन देती है।

Oath Pro TV: फीचर

थॉमसन की Oath Pro TV सीरीज में Android 9, Dolby Vision, 4k HDR 10, Dolby Digital Plus DTS TruSurround के साथ आता है। इसमें USB, HDMI ARC/CEC और Bluetooth v.5.0 का सपोर्ट भी मिलता है। टीवी में 5000+ एप्स और गेम्स का सपोर्ट मिलता है। नई Android TV सीरीज में MEMC टेक्नोलॉजी का फीचर मिलता है। नए लॉन्च टीवी में 60Hz रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले मिलता है।