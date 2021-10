TikTok और PUBG Mobile ने मारी बाजी, Q3 2021 में की सबसे ज्यादा कमाई

TikTok और PUBG Mobile भारत में बैन हैं, मगर ये दोनों ही ऐप दुनिया भर में अभी भी रिकॉर्ड बना रहे हैं। Sensor Tower की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 2021 की तीसरी तिमाही में टिकटॉक और पबजी मोबाइल दुनिया में सबसे डाउनलोड किए जाने वाले और सबसे ज्यादा कमाई करने वाले ऐप्लिकेशन हैं। Also Read - Free Fire और PUBG Mobile ने तोड़े डाउनलोड के कई रिकॉर्ड, भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा गेमिंग सेंटर

TikTok और PUBG Mobile बने सबसे ज्यादा कमाई करने वाले

सेंसर टॉवर की रिपोर्ट के मुताबिक, टिकटॉक दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला ऐप रहा। गेमिंग कैटेगरी में पबजी मोबाइल ने सर्वोच्च स्थान हासिल किया। इसके साथ ही ये दोनों प्रोग्राम्स अपनी-अपनी श्रेणियों में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने वाले ऐप या गेम भी रहे। Also Read - PUBG Mobile बन गया सबसे ज्यादा कमाई करने वाला मोबाइल गेम, जानिए कौन हैं टॉप 5 गेम्स

रिपोर्ट में कहा गया है कि टिकटॉक ऐप में उपभोक्ता खर्च में साल-दर-साल (YoY) 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सेंसर टॉवर ने TikTok की कमाई में इस ऐप के चीनी वर्जन Douyin को भी शामिल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, तीसरी तिमाही में, PUBG Mobile में उपभोक्ता खर्च में साल की 11 प्रतिशत वृद्धि हुई है। पबजी के मामले में भी सेंसर टॉवर ने इसके चीनी संस्करण Game for Peace को शामिल किया है। Also Read - Most downloaded mobile games: Free Fire से लेकर Among Us तक, 2021 में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए गए ये 5 मोबाइल गेम्स

Sensor Tower Q3 2021 report: कितना बढ़ा खर्च

Q3 2021 में ऐप खर्च पर सेंसर टॉवर की नवीनतम रिपोर्ट से पता चलता है कि ऐप्पल के ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर इन-ऐप खरीदारी, प्रीमियम ऐप और सब्सक्रिप्शन पर कुल उपभोक्ता खर्च 15.1 प्रतिशत बढ़कर $ 33.6 बिलियन (लगभग 2,49,013 करोड़ रुपये) हो गया। गूगल प्ले स्टोर पर उपभोक्ता खर्च 18.6 प्रतिशत सालाना बढ़कर 12.1 अरब डॉलर (लगभग 89,674 करोड़ रुपये) हो गया और ऐप स्टोर पर 13.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ यह 21.5 बिलियन डॉलर (लगभग 1,59,382 करोड़ रुपये) देखा गया।

सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप 5 ऐप्स में शामिल हैं– TikTok, Piccoma, YouTube, Google One और Disney+। सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप 5 गेम्स में शामिल हैं– PUBG Mobile, Honor of Kings, Genshin Impact, Pokemon Go और Roblox Corp।