Top-10 Emojis of 2021: Emoji सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि पर बातचीत करने या पोस्ट डालने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। सोशल मीडिया पर इमोजी के जरिए यूजर्स अपने विचारों को भावनाओं के साथ रख पाते हैं, जिससे सामने वाला रिसिवर उनकी लिखित बातों को समझने के साथ-साथ उनकी भावनाओं को भी समझ सकता है। हर साल की तरह इस साल भी सबसे ज्यादा यूज किए जाने के आधार पर इमोजी की रैंक जारी की गई है। Also Read - World Emoji Day 2021 के मौके पर आई नए Emojis की लिस्ट, Pregnant Man है सबसे यूनिक

दुनियाभर की भाषाओं को डिजिटल रूप देने वाले एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्थान की भाषाओं के डिजिटलीकरण के लिए जिम्मेदार गैर-लाभकारी संगठन यूनिकोड कंसोर्टियम ने 2021 के सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले इमोजी के बारे में रिपोर्ट जारी किया है। Also Read - एप्पल ने की 70 नए Emoji की घोषणा, Tinder पर इंडियन करते हैं इन इमोजी का यूज

2021 का नंबर वन इमोजी

Emoji के इस लेटेस्ट डेटा के अनुसार 2021 में ‘फेस विद टियर्स ऑफ जॉय’ (Face with tears of joy) ने पहला स्थान हासिल किया है। इसका मतलब है कि इस इमोजी को साल 2021 में सबसे ज्यादा यूज किया गया है। इस लिस्ट में दूसरे रैंक पर लाल रंग वाला दिल का इमोजी यानी रेड हार्ट है। 2021 में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाली लिस्ट में रेड हार्ट दूसरे नंबर पर आता है। Also Read - #WorldEmojiDay: इमोजी ने बदल दी चैटिंग, शब्दों पर पड़ते हैं भारी

इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हंसते हुए जमीन पर गिरने वाला (rolling on the floor laughing) आता है। वहीं चौथे नंबर पर अंगूथा दिखाता हुआ ओके (thumbs up), पांचवे नंबर पर जोर से रोता हुआ चेहरा (loudly crying face), छठे नंबर पर जोड़े हुए हाथ (folded hands) सातवें नंबर पर किस करता हुआ चेहरा (face blowing a kiss), आठवें नंबर पर दिल के साथ हंसता हुआ फेस (smiling face with hearts) नौवे नंबर पर आंखों में दिल के साथ हंसता हुआ फेस (smiling face with heart eyes) और दसवें नंबर पर हंसते हुए फेस के साथ हंसती हुई आंखें (smiling face with smiling eyes) है।

किस इमोजी की रैंकिंग में हुआ सुधार

यूनिकोड कंसोर्टियम की रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया यूज करने वाले करोड़ों यूजर्स में से 92% यूजर्स इमोजी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें से 5% से ज्यादा Face with tears of joy का यूज किया गया है और इसलिए यह इमोजी पहले नंबर पर आया है। रिपोर्ट के अनुसार इस लिस्ट के टॉप-10 इमोजी कुछ इस प्रकार हैं: 😂 ❤️ 🤣 👍 😭 🙏 😘 🥰 😍 😊

इस साल सबसे ज्यादा फायदा बर्थडे केक वाले इमोजी को हुआ है जो पिछले साल 113वें नंबर था लेकिन इस बार 25वें नंबर अपना रैंक हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। इसी तरह Balloon यानी गुब्बारे वाला इमोजी भी 139वें रैंक से 48वें रैंक पर आ गया है। वहीं pleading face यानी आंसूओं से भरे दुख वाले आखों के साथ फेस वाले इमोजी का रैंक भी पिछले साल 97 था लेकिन इस साल 14 है।