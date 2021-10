इस समय ई-कॉमर्स वेबसाइट पर फेस्टिव सीजन सेल चल रही है। यूजर्स के लिए नए गैजेट्स और डिवाइसेज खरीदने का यही सही समय रहता है। ऐसे में कई यूजर्स अपने पुराने डिवाइसेज को बेचने की सोचते हैं, ताकि उसके बदले नया डिवाइस लिया जा सके। कई ई-कॉमर्स वेबसाइट यूजर को पुराने फोन या डिवाइसेज के बदले नई डिवाइस खरीदने पर एक्सचेंज ऑफर भी देती हैं, लेकिन उनमें यूजर को पुराने फोन की सही कीमत कई बार नहीं मिलती है। ऐसे में यूजर लोकल मार्केट या फिर अन्य किसी सोर्स के जरिए अपने पुराने गैजेट बेचने की कोशिश करते हैं। Also Read - Best laptops under 30000: ऑनलाइन क्लासेज के लिए खरीदें ये 5 सस्ते और धांसू लैपटॉप

यूजर्स की इन्हीं परेशानी को देखते हुए आज हम आपके लिए 5 ऐसी वेबसाइट की लिस्ट लेकर आए हैं, जिनपर वे अपने पुराने स्मार्टफोन को आसानी से बेच सकते हैं और उनकी सही कीमत ले सकते हैं। यही नहीं, इन वेबसाइट पर यूजर प्री-ओन्ड या सेकेंड हैंड स्मार्टफोन भी खरीद सकते हैं।

Xtracover

यह देसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कई तरह की सर्विसेज ऑफर करता है। इसमें यूजर अपने पुराने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज बेच सकते हैं। साथ ही, प्री-ओन्ड सर्टिफाइड डिवासेज खरीद भी सकते हैं। इस वेबसाइट की तरफ से प्री-ओन्ड या सेकेंड हैंड डिवाइसेज खरीदने पर एक साल की वारंटी भी दी जाती है। यही नहीं, इस प्लेटफॉर्म पर प्री-ओन्ड डिवाइसेज खरीदने पर यूजर को XCQC मोबाइल फोन हेल्थ चेक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है।

Yaantra

Yaantra.com पर भी यूजर अपने पुराने स्मार्टफोन को बेच सकते हैं। साथ ही, यूजर यहां से रिफ्रबिश्ड स्मार्टफोन और गैजेट्स भी खरीद सकते हैं। पुराने फोन बेचने के लिए कंपनी की तरफ से डोरस्टेप पिकअप और इंस्टैंट पेमेंट की भी सुविधा मिलती है। इस वेबसाइट का दावा है कि यूजर यहां अपने पुराने स्मार्टफोन महज 60 सेकेंड में बेच सकते हैं।

Quikr

Quikr को OLX के मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर देखा जाता है। इसमें यूजर्स अपने सभी पुराने आइटम्स को बेच और खरीद सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म यूजर को डायरेक्ट सेलर और बायर से कनेक्ट करवाता है। यूजर अपने प्रोडक्ट को यहां लिस्ट कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसकी प्राइस सेट कर सकते हैं। लिस्टिंग के बाद बायर उनसे कॉन्टैक्ट करके पुराने डिवाइसेज खरीद सकते हैं।

Budli

इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आप पुराने मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचने के साथ-साथ प्री-ओन्ड डिवाइसेज खरीद भी सकते हैं। इस वेबसाइट पर आपको Apple, Samsung, Motorola समेत कई ब्रांड्स के डिवाइसेज बेचने और खरीदने का विकल्प मिलेगा। इस वेबसाइट को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक सेक्शन में प्रोडक्ट बेचने का विकल्प मिलता है। जबकि दूसरे में प्रोडक्ट खरीदने का विकल्प मिलेगा। यूजर अपनी मर्जी के मुताबिक, सेक्शन का चुनाव कर सकते हैं। यहां डिवाइसेज की डोर-स्टेप पिकअप और डिलीवरी की भी व्यवस्था है।

ElectronicsBazaar

यहां भी आप अपने पुराने मोबाइल फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट समेत कम्प्यूटर एक्सेसरीज को खरीद और बेच सकते हैं। इस वेबसाइट पर Samsung, OnePlus, Xiaomi जैसे ब्रांड्स के रिफर्बिश्ड या प्री-ओन्ड स्मार्टफोन मिलेंगे। यहां से आप नए और प्री-ओन्ड दोनों तरह के डिवाइसेज खरीद सकेंगे।