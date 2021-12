इस साल टेक जगत की इन बड़ी घोषणाओं ने आपकी जिंदगी पर डाला असर, जानें

इस साल टेक्नोलॉजी की दुनिया में कई तरह की बड़ी घोषणाएं हुई हैं। जिनमें कई घोषणाएं काफी दिनों तक चर्चा में रही है। Facebook की पैरेंट कंपनी का नाम Meta किए जाने से लेकर Twitter के नए CEO बनाए जाने की खबरें काफी सुर्खियों में रही है। यही नहीं, देश की सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने प्रीपेड प्लान की दरों को पहले के मुकाबले 25 प्रतिशत तक बढ़ा दी है। इस साल की शुरुआत में नया IT Rules भी काफी चर्चा में रहा था। आइए, जानते हैं इस साल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की सबसे बड़ी घोषणाओं के बारे में… Also Read - Jio यूजर्स को लगा बड़ा झटका, अब नहीं मिलेगा सबसे सस्ता प्रीपेड रिचार्ज प्लान

IT Rules 2021

25 फरवरी को भारत सरकार ने IT rules 2021 अधिसूचित किया। यह नियम Facebook, YouTube, WhatsApp और Twitter समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए लागू किए गए हैं। सरकार ने नए नियम को जारी करते हुए कहा था, 'नए नियमों ने सोशल मीडिया के सामान्य उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाया है, और इनमें उनकी शिकायतों के निवारण व समय पर समाधान के लिए उपयुक्‍त व्‍यवस्‍था है।' सरकार द्वारा जारी किए गए नए आईटी नियम में खास तौर पर सोशल मीडिया, OTT और ई-कॉमर्स कंपनियों को कानून के दायरे में लाने के लिए है।

सरकार का कहना था कि इन प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए या दिखाए जाने वाले कंटेंट की वजह से किसी भी नागरिक की भावना आहत न हो। साथ ही, भारत में ऑपरेट करने वाली सोशल मीडिया कंपनियों को यहां एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करना था, जो कि भारत का ही निवासी हो। इस नियम की गाइडलाइन्स जारी होने से लेकर, इसके लागू होने तक यह काफी चर्चा में रहे थे।

Facebook ने बदला नाम

Facebook CEO मार्क जकरबर्ग ने अक्टूबर में सोशल मीडिया कंपनी का नाम बदलकर Metaverse (Meta) कर दिया। इसकी घोषणा के साथ ही कंपनी के सभी सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म- Facebook, WhatsApp, Instagram और Messenger को अब नई पहचान Meta मिल गई है। इन सभी ऐप्स में Meta की ब्रांडिंग अब दिखने लगी है।

इस बड़ी घोषणा के समय मार्क जकरबर्ग ने कहा, ‘हमें उम्मीद है कि अगले दशक के भीतर ‘मेटावर्स’ एक अरब लोगों तक पहुंच जाएगा। ‘मेटावर्स’ एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, जिस पर लोग कम्यूनिकेट करेंगे और उत्पाद एवं सामग्री तैयार करने के लिए कार्य कर सकेंगे। हमें उम्मीद है कि यह एक ऐसा नया प्लेटफार्म होगा जो क्रिएटर्स के लिए ‘लाखों’ नौकरियां सृजित करेगा।’

पराग अग्रवाल बने Twitter के नए CEO

पिछले महीने ही Twitter के नए CEO का ऐलान किया गया। यह खबर भी काफी चर्चा में रही है। कंपनी के सह-संस्थापक सह-संस्थापक जैक डॉर्जी (Jack Dorsey) ने कंपनी के CEO (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) के पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को कंपनी के नए CEO के तौर पर नियुक्त किया गया। इससे पहले पराग अग्रवाल Twitter के CTO के पद पर कार्यरत थे। माइक्रोब्लॉगिंग कंपनी ने एक स्टेटमेंट जारी करके यह जानकारी शेयर की है। जैक डॉर्जी ने साल 2006 से Twitter और पेमेंट फर्म Square के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के पद पर कार्यरत थे। जैक डॉर्जी ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा, “आखिरकार, अब मेरे लिए इसे छोड़ने का समय आ गया है।

रिचार्ज प्लान की बढ़ी दरें

Airtel, Vodafone-idea और Reliance Jio ने अपने सभी प्रीपेड प्लान की दरें 1 दिसंबर 2021 से बढ़ा दी है। अब यूजर को अपना मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए पहले के मुकाबले 25 प्रतिशत तक ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। तीनो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने ARPU (एवरेज रिवेन्यू पर यूजर) की दलील देते हुए अपने प्रीपेड प्लान की दरों में ये बढोतरी की है।

सबसे पहले Airtel ने अपने प्रीपेड प्लान की दरें बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके बाद Vi (Vodafone-idea) ने अपने प्रीपेड प्लान की दरें बढ़ाने की घोषणा की। हालांकि, Vi (Vodafone-idea) ने सबसे पहले अपनी नई प्रीपेड प्लान की दरों की घोषणा की। Airtel, Vi और Reliance Jio ने नई प्रीपेड प्लान की दरें बढ़ाते हुए कहा कि वो ARPU को 200 रुपये प्रति यूजर करना चाह रहे थे, ताकि भविष्य में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च को पूरा किया जा सके।