सूचना प्रसारण मंत्रालय का ट्विटर अकाउंट का हैकर्स ने बदला नाम, बाद में किया गया रिस्टोर

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) के ट्विटर अकाउंट को आज 12 जनवरी को सुबह को हैक कर लिया गया। हैकर्स ने मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल (MIB_India) का नाम बदलकर Elon Musk रख दिया था। हालांकि, बाद में ट्विटर अकाउंट को रिस्टोर कर लिया गया। इस बात की जानकारी MIB_India ने ट्वीट के जरिए दी है। हैकर्स ने अकाउंट के नाम के अलावा प्रोफाइल पिक्चर की जगह मछली की तस्वीर लगा दी थी।

अकाउंट हैक होने के बाद हैकर्स ने कुछ ही समय में कई तरह के ट्वीट अकाउंट से किए, जिन्हें बाद में अकाउंट रिस्टोर करने के बाद दटा दिया गया। बता दें कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ट्विटर अकाउंट भी हैक हुआ था, जिसे बाद में रिस्टोर कर लिया गया था। यही नहीं, कई और लोकप्रिय ट्विटर हैंडल जैसे कि ICWA और IMA के ट्विटर हैंडल को भी हैकर्स ने निशाना बनाया था।

MIB_India ने अपने ट्वीट में बताया कि अकाउंट को रिस्टोर कर लिया गया है। यह जानकारी इस ट्विटर हैंडल के सभी फॉलोअर्स के लिए जारी की गई है।

The account @Mib_india has been restored. This is for the information of all the followers.

— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) January 12, 2022