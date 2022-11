Elon Musk ने ट्विटर के मालिक बनते ही कई अहम और बड़े फैसले लिए हैं। यूजर्स को आगे आने वाले समय में लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉगिंग साइट में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से एक ब्लू टिक का फ्री सव्रिस से पेड सब्सक्रिप्शन में बदलना शामिल है। जी हां, हाल में ट्विटर के नए मालिक Elon Musk ने घोषणा की है कि जल्द ही यूजर्स को ब्लू टिक यानी वेरिफिकेशन के लिए पैसे देने होंगे। इससे ट्विटर यूजर्स को बड़ा झटका लगा है। वहीं, अब एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि यूजर्स केवल पैसे देकर अपने ट्विटर अकाउंट को वेरीफाई करा सकेंगे। इसके लिए वेरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Twitter ने उठाया सख्त कदम, भारत में 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को दिखाया बाहर का रास्ता

New York Times की लेटेस्ट रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि लीक इंटरनल डॉक्यूमेंट के अनुसार, Twitter Blue और Twitter Verification के मर्ज होने के बाद यूजर्स को अपने ट्विटर अकाउंट के लिए ब्लू टिक पाने के लिए अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब है कि यूजर बिना किसी डॉक्यूमेंट के या बिना वेरिफिकेशन करा ही केवल पैसे देकर ब्लू टिक पा सकेंगे। Also Read - Elon Musk बने Twitter के 'बॉस', Ex- गर्लफ्रेंड का अकाउंट हुआ डिलीट!

अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में गंदे कंटेंट वाला या फेक अकाउंट भी पैसे देकर ब्लू टिक पा सकेगा। इसके चलते लोगों को ऑथेंटिक अकाउंट और फेक अकाउंट के बीच अंतर करने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। Also Read - Elon Musk का 'सीक्रेट' प्लान लीक, अब प्राइवेट मैसेज और वीडियो से होगी Twitter की कमाई!

बता दें कि यूजर्स को ब्लू टिक के लिए हर महीने 8 डॉलर यानी लगभग 655 रुपये देने होंगे। Elon Musk के इस फैसले के खिलाफ कई यूजर ट्वीट करके अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। हालांकि, आज यानी 5 नवंबर को मस्क ने ट्वीट कर साफ कर दिया है कि ब्लू टिक के लिए 8 डॉलर देने ही होंगे।

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि ट्रैश मी ऑल डे, बट इट बिल कॉस्ट 8 डॉलर। इसका मतलब है कि चाहे कुछ भी हो जाए लोगों को 8 डॉलर का भुगतान करना ही होगा।

Trash me all day, but it’ll cost $8

बता दें कि एलन मस्क ने ट्विटर के मालिक बनते ही CEO पराग अग्रवाल समेत सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा है। साथ ही कंपनी ने भारत में अपने अधिकतर कर्मचारियों को भी नौकरी से निकाल दिया है। नौकरी से निकाले जाने से पहले भारत में ट्विटर के लिए 200 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे।

Twitter ने भारत में कम्युनिकेशन, ग्लोबल कंटेंट पार्टनरशिप, सेल, रेवेन्यू, इंजीनियरिंग और प्रॉडक्ट टीम में से 50 प्रतिशत कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। इसके साथ ही क्यूरेशन टीम पर भी गाज गिरी है। कुल मिलाकर कहें तो करीब-करीब 300 कर्मचारियों की छटनी हुई है। हालांकि, कुछ इंप्लॉइज को रिटेन भी किया गया है।

इस पर मस्क ने ट्वीट कर कहा है कि जब कंपनी हर दिन 4 मिलियन डॉलर घाटे में है तब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। बाहर निकलने वाले सभी लोगों को 3 महीने की सर्विस के पैसे दिए गए थे, जो कानूनी रूप से जरूरत से 50% अधिक है।

Regarding Twitter’s reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day.

Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required.

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022