Elon Musk द्वारा Twitter के सभी शेयर खरीदने के ऑफर के बाद Twitter बोर्ड का रिएक्शन आया है। ट्विटर बोर्ड ने एलन मस्क के ऑफर का सावधानीपूर्वक रिव्यू करने का फैसला किया है। Twitter ने स्टेटमेंट जारी करके बताया कि Musk ने कंपनी का बिड वैल्यू $43.4 बिलियन (लगभग 3.3 लाख करोड़ रुपये) लगाया है। बोर्ड इस बिड वैल्यू को कंपनी के बेहतर इंटरेस्ट और सभी स्टेकहोल्डर्स का ख्याल रखते हुए रिव्यू करेगा।

Tesla CEO द्वारा Twitter के 100 प्रतिशत शेयर खरीदने वाले ऑफर के बाद कंपनी ने अपने कर्मचारियों के साथ टाउन हॉल मीटिंग करने का फैसला किया। यह टाउन हॉल देर रात 2:30 बजे आयोजित किया गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मीटिंग में कंपनी के कर्मचारियों से एलन मस्क द्वारा दिए गए ऑफर पर बातचीत की गई। कर्मचारियों के साथ किए गए टाउन हॉल मीटिंग में क्या फैसला लिया गया इसके बारे में फिलहाल कोई अपडेट नहीं आया है।

I don't believe that the proposed offer by @elonmusk ($54.20) comes close to the intrinsic value of @Twitter given its growth prospects.

Being one of the largest & long-term shareholders of Twitter, @Kingdom_KHC & I reject this offer.https://t.co/Jty05oJUTk pic.twitter.com/XpNHUAL6UX

— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) April 14, 2022