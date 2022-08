Twitter मंगवार यानी 9 अगस्त को हजारों यूजर्स के लिए डाउन हो गया था। आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट Downdetector.com के मुताबिक, कई लोग माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर का यूज नहीं कर पा रहे थे। हालांकि, भारत में ट्विटर समान रूप से काम कर रहा था। केवल 500 यूजर्स ने ट्विटर एक्सेस न कर पाने को लेकर रिपोर्ट की थी। आइये, डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ते हैं। Also Read - Elon Musk ने Twitter CEO को दिया ओपन डिबेट का चैलेंज, कही ये बड़ी बात

Downdetector.com के अनुसार, मंगलवार को रात 11:38 बजे ट्विटर के डाउनटाइम की 33,184 यूजर्स ने रिपोर्ट की थी। वहीं, इसी समय Downdetector.in पर 520 यूजर रिपोर्ट दर्ज हुई थीं। इसी दौरान ट्विटर के स्टेटस पेज के अनुसार, सभी सिस्टम चालू थे। मंगलवार को कोई समस्या नहीं बताई गई। Also Read - बिक गया 54 लाख यूजर्स का डेटा, Twitter ने माना हुआ था अटैक

हालांकि, बाद में सर्विस ने यह मान लिया कि कुछ यूजर्स को कुछ समय के लिए ट्विटर एक्सेस करने में दिक्कत आई थी। Twitter Support ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्विट कर कहा कि ट्विटर शायद कुछ लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है। वे जल्द से जल्द इस समस्या को दूर करने के लिए काम कर रहे थे। Also Read - Twitter के ऑटो कैप्शन फीचर को ऐसे करें इनेबल, वॉइस ट्वीट को सुनने की नहीं होगी जरूरत

Twitter may not be loading for some of you –– we’re working on a fix to get you back to your timelines ASAP.

— Twitter Support (@TwitterSupport) August 9, 2022