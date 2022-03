Twitter ने अपने एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि उसने अपने प्लेटफॉर्म से 50,000 से ज्यादा ऐसे पोस्ट को रिमूव कर दिया है, जिसने यूक्रेन पर रूस के हमले पर ट्विटर की मैन्यूपुलेटेड मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन किया है। Also Read - Russia-Ukraine War: रूसी ऐप स्टोर से हटाए गए करीब 7000 एप्पल ऐप्स, लिस्ट में Coca-Cola, WWE और Trivago जैसे ऐप्स शामिल

इसके अलावा Twitter ने करीब 75000 से ज्यादा ऐसे अकाउंट्स को भी अपने प्लेटफॉर्म्स से रिमूव किया है, जो अप्रमाणिक व्यवहार और स्पैम के अंतर्गत आ रहे थे। हालांकि इन अकाउंट्स में ऐसे यूजर्स भी शामिल थे जो विशेष रूप से युद्ध प्रचार में शामिल नहीं थे, लेकिन इसमें #IStandWithPutin से जुड़े पोस्ट वाले अकाउंट्स शामिल थे। ये एक हैशटैग है, जो पिछले महीने वायरल हो गया था।

ट्विटर के ब्लॉग पोस्ट के अनुसार Russia-Ukraine War में ट्विटर ने देखा कि इस बार का मामला पुराने मामलों जैसा नहीं था, जिसमें किसी एक सरकार या एक राज्य सूचना अभियान को दोष देना था, बल्कि इसमें बहुत सारे अभिनेताओं ने प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने पुरानी फुटेज को फिर से प्रसारित किया, जैसे कि वो नया हो। वहीं बहुत सारे यूक्रेन के फंडरेसिंग स्कैम्स को भी मंशा के रूप में आक्रमण के मद्देनजर ही सामने पेश किया गया।

Today, we’re adding labels to Tweets that share links to Russian state-affiliated media websites and are taking steps to significantly reduce the circulation of this content on Twitter.

We’ll roll out these labels to other state-affiliated media outlets in the coming weeks. pic.twitter.com/57Dycmn8lx

— Yoel Roth (@yoyoel) February 28, 2022