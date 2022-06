Twitter new feature spotted. Image: Pixabay

केन्द्र सरकार ने Twitter India को IT Rules 2021 को मानने का आखिरी मौका दिया है। सरकार ने ट्विटर से कहा है कि वो 4 जुलाई तक नए आईटी नियमों को कम्प्लाई कर ले। सोशल मीडिया कंपनी सरकार द्वारा दी जा रही इम्युनिटी को खो रही है। आईटी मंत्रालय ने ट्विटर को सोमवार 27 जून को नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया है कि माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म नए IT Rules के दिशा-निर्देशों को मानने में विफल हुई है।

ET Telecom की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार द्वारा भेजे गए नोटिस का जबाब माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने नहीं दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, 6 और 9 जून के भेजे गए नोटिस के अलावा ट्विटर ने लगातार नियमों का उल्लंघन किया है। इसलिए कंपनी पर जरूरी एक्शन की तैयारी की जा रही है। साथ ही, सीनियर ऑफिसर के मुताबिक, भारत में ऑपरेट करने वाली हर सोशल मीडिया कंपनी को IT Rules को फॉलो करना होगा।

Twitter को मिला अल्टीमेटम

MeitY द्वारा भेजे गए नोटिस में Twitter के चीफ कम्प्लायेंस ऑफिसर को अड्रेस किया गया है। साथ ही, कहा गया है कि ट्विटर लगातार IT Act 69A में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन कर रहा है। कंपनी अगर अपनी इम्युनिटी खत्म कर देती है तो उसपर IT Act के सेक्शन 79 में दिए गए सब-सेक्शन (1) के मुताबिक, दंडवत कार्रवाई की जा सकती है।

केन्द्र सरकार का कहना है कि अभी तक यह साफ नहीं है कि किस स्पेसिफिक कंटेंट को ट्विटर नोटिस करके अपने प्लेटफॉर्म के हटाता है। हालांकि, ट्विटर की तरफ से अब तक आईटी मंत्रालय द्वारा पूछे गए सवाल का जबाब नहीं आया है। MeitY ने अपने नोटिस में भी यह मेंशन नहीं किया है।

पहले भी दी गई चेतावनी

बता दें कि यह पहली बार नहीं है जह IT मंत्रालय ने Twitter को चेतावनी दी हो। इससे पहले भी कई बार मंत्रालय की तरफ से ट्विटर को चेतावनी जारी की जा चुकी है। मई 2021 में IT Rules 2021 के प्रभावि होने के बाद भी MeitY ने इसी तरह की चेतावनी जारी की थी, जिसमें कंपनी से IT Act के तहत एक रेसिडेंस ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त करने के लिए कहा गया था।

यही नहीं, कंपनी ने यूजर्स की शिकायतों का निपटारा करने के लिए एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन भी अप्वाइंट करने के लिए कहा था, ताकि कंपनी IT Act के सेक्शन 79 में दी जाने वाली प्रोटेक्शन को न खो सके। इस नियम के मुताबिक, कोई भी इंटरनेट इंटरमीडियरी किसी भी तरह की थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, डेटा और कम्युनिकेशन लिंक अपने प्लेटफॉर्म पर यूजर्स के लिए उपलब्ध न कराए।

इसके बाद ट्विटर ने हर जरूरी पदों के लिए एक्जीक्यूटिव्स को अप्वाइंट किया और मंत्रालय को सूचित किया था। पिछले साल से ट्विटर ने सरकार के अनुरोध पर 80 से ज्यादा कंटेंट और यूजर हैंडल को लीगल रिक्वेस्ट पर ब्लॉक किया है। यह बात ट्विटर ने लूमेन डेटाबेस के डिसक्लोजर के जरिए बताई है। कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक, किसी स्पेसिफिक कंटेट को उस जियोग्राफी के आधार पर ब्लॉक करती है, अगर सरकार द्वारा कंपनी को वैलिड लीगल रिक्वेस्ट मिलता है।