IPL 2022 यानी फटाफट लीग क्रिकेट का आगाज 26 मार्च से हो गया है। इस लीक क्रिकेट का 'फीवर' माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Twitter पर चढ़ गया है। कंपनी यूजर को इंगेज करने के लिए अपने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के लिए डेडिकेटेड क्रिकेट टैब लेकर आ रही है। इस फीचर को खास तौर पर भारतीय यूजर्स के लिए लाया जाएगा। ट्विटर ने घोषणा किया है कि इस डेडिकेटेड क्रिकेट टैब को फिलहाल टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें क्रिकेट से संबधित जानकारी शामिल होगी।

Twitter के इस क्रिकेट टैब में यूजर को अपने फेवरेट मैच, टीम और प्लेयर्स के अपडेट्स मिलेंगे। साथ ही, इसमें वीडियो हाइलाइट्स, लाइव क्रिकेट स्कोरबोर्ड और एक्सक्लूसिव ट्विटर फर्स्ट कंटेंट भी मिलेगा। यही नहीं, माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने IPL 2022 में भाग लेने वाली टीम का कस्टम इमोजी भी रोल आउट किया है। ये इमोजी अंग्रेजी के अलावा सात भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होंगे, जिसकी वजह से यूजर को इसमें इंगेज रहने का मौका मिलेगा।

IPL टैब की खास बातें

ट्विटर का यह डेडिकेटेड क्रिकेट टैब फिलहाल Android स्मार्टफोन के लिए टेस्ट किया जा रहा है। इसमें यूजर को IPL टाइटल के नाम से एक्सप्लोर पेज मिलेगा। इसमें IPL 2022 से संबंधित सभी लेटेस्ट जानकारियां मिलेगी। इस डेडिकेटेड क्रिकेट टैब में विजेट भी जोड़ा गया है, जिसमें टॉप प्लेयर्स और टीम रैंकिंग भी देखी जा सकती है। यही नहीं, कस्टमाइज्ड वीडियो कंटेंट और ट्विटर फर्स्ट कंटेंट भी इसमें देखने को मिलेगा।

Twitter ने IPL 2022 के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर Star Sports के साथ पार्टनरशिप की है। साथ ही, AMA सेशन के लिए एक्सपर्ट, फ्रेंचाइज कंटेंट और इन-स्टूडियो एक्शन भी इसमें मिलेगा। इन-स्टूडियो एक्शन 5 भाषाओं अंग्रेजी, हिन्दी, तमिल, तेलुगू और कन्नड़ में उपलब्ध होंगे।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में Twitter इस्तेमाल करने वाले 75 प्रतिशत यूजर क्रिकेट फैन हैं, और 58 प्रतिशत यूजर्स स्पोर्ट्स या खेल में रूचि रखते हैं। यह रिपोर्ट जनवरी 2021 से लेकर 2022 के बीच का है। कंपनी ने दावा किया है कि इस दौरान 4.4 मिलियन यूजर्स ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर क्रिकेट से संबंधित 96.2 मिलियन ट्वीट्स किए हैं।