2021 खत्म होने वाला है और इसी के साथ इस साल को पलटकर देखने का चलन शुरू हो चुका है। हाल ही में गूगल ने इस साल के सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाली चीजों के बारे में जानकारी दी थी और अब Twitter ने साल 2021 की टॉप ट्वीट्स साझा की हैं।

ट्विटर ने साल 2021 में भारत में सबसे ज्यादा लाइक की जाने वाली ट्वीट और सबसे ज्यादा रीट्वीट की जाने वाली ट्वीट के साथ में business, sports और entertainment जैसी कैटेगरीज की भी टॉप ट्वीट्स के बारे में बताया है। इस लिस्ट को पब्लिश करने के लिए ट्विटर ने 1 जनवरी 2021 से लेकर 15 नवंबर 2021 तक के आंकड़ों को इस्तेमाल किया है। आप हर कैटेगरी की टॉप ट्वीट को नीचे देख सकते हैं।

भारत में साल 2021 में सबसे लाइक की जाने वाली ट्वीट क्रिकेटर विराट कोहली की है। कोहली और इनकी पत्नी अनुष्का शर्मा (एक्टर) ने इस साल अपने पहले बच्चे का स्वागत इस दुनिया में किया है। इस ट्वीट में विराट कोहली ने इसी खबर की जानकारी दी है। इस ट्वीट को अब तक 540K लाइक मिल चुके हैं।

भारत में सबसे ज्यादा रीट्वीट की जाने वाली ट्वीट ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर Pat Cummins की है। इन्होंने कोविड वेव के दौरान दुनिया से भारत की मदद करने के लिए अपील की थी। इस ट्वीट को अब तक 114.4K रीट्वीट मिल चुकी हैं। इस ट्वीट को साल 2021 में सबसे ज्यादा Quote Tweets भी मिले हैं, जो 21.9K हैं।

Government: भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी की वह ट्वीट सबसे ज्यादा लाइक की गई, जिसमें ये भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक टेस्ट विजय पर बधाई दे रहे हैं। इसके साथ ही इनकी खुद को कोविड वैक्सीन का टीका लगवाने वाली ट्वीट सबसे ज्यादा रीट्वीट की गई है।

We are all overjoyed at the success of the Indian Cricket Team in Australia. Their remarkable energy and passion was visible throughout. So was their stellar intent, remarkable grit and determination. Congratulations to the team! Best wishes for your future endeavours.

Took my first dose of the COVID-19 vaccine at AIIMS.

Remarkable how our doctors and scientists have worked in quick time to strengthen the global fight against COVID-19.

I appeal to all those who are eligible to take the vaccine. Together, let us make India COVID-19 free! pic.twitter.com/5z5cvAoMrv

— Narendra Modi (@narendramodi) March 1, 2021