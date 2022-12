माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Twitter ने कुछ समय पहले अपने यूजर्स के लिए ‘View Count’ नाम का फीचर रिलीज किया था। अब कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म से सुसाइड प्रिवेंशन फीचर को हटा दिया है। इस फीचर को खासतौर पर आत्महत्या के मामलों पर रोक लगाने के लिए तैयार किया गया था और यह आत्महत्या पर विचार करने वाले लोगों को सुसाइड हेल्पलाइन पर रिडायरेक्ट करता था। Also Read - Twitter का नया फीचर View Count रोल आउट, अब पता चलेगा कितनी बार देखा गया आपका ट्वीट

हाल ही में सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि #ThereIsHelp फीचर को हटाने के मामले से दो परिचित लोगों ने कहा कि इस फीचर को कंपनी के नए मालिक Elon Musk के कहने पर हटाया गया है। Also Read - Twitter में जुड़ा नया $Cashtags फीचर, अब ट्विटर पर देख सकेंगे स्टॉक और क्रिप्टो करेंसी ग्राफ

इसके कुछ समय बाद Twitter की ट्रस्ट और सेफ्टी हेड Ella Irwin ने कहा कि फीचर को अस्थायी रूप से हटाया गया है। इस फीचर पर काम चल रहा है, जिससे यह बेहतर तरीके से काम कर सकेगा। Also Read - WhatsApp का सख्त एक्शन, 37 लाख भारतीय यूजर्स के अकाउंट किए बैन

उन्होंने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि सुसाइड प्रिवेंशन फीचर को अगले हफ्ते लॉन्च कर दिया जाएगा। हालांकि, उन्होंने यह साफ नहीं किया है फीचर को मस्क के कहने पर हटाया गया है या नहीं।

सुसाइड प्रिवेंशन फीचर के हटाने के बाद से ही कई लोगों ने चिंता जताई है। इरलियानी अब्दुल रहमान, जिन्होंने हाल ही में ट्विटर कंटेंट एडवाइजरी ग्रुप छोड़ा था। उन्होंने कहा कि #ThereIsHelp को प्लेटफॉर्म को हटाना बेहद परेशान करने वाला कदम है। वहीं, पत्रकार विल गायट ने भी इस फीचर के हटने के विरोध में ट्वीट किया।

Terrible, terrible terrible. All of those who spoke of Musk transforming Twitter for the better need to pipe down. https://t.co/uvtdEkfAuf

— Will Guyatt (@willguyatt) December 23, 2022