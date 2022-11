Twitter पर जल्द बड़ा बदलाव होने वाला है। कंपनी प्लेटफॉर्म पर ट्वीट के नीचे आने वाले डिवाइस लेबल को हटाने की तैयारी कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में अगर आप iPhone से ट्वीट करते हैं तो उसके नीचे ‘Twitter for iPhone‘ लिखा हुआ लेबल दिखाई देता है। ऐसे ही Android से ट्वीट करने पर ‘ट्विटर फॉर एंड्रॉइड’ का लेबल दिखता है। Also Read - भारत में लॉन्च होगी सस्ती Tesla Electric Car! Elon Musk ने फिर दिखाया सपना

डिवाइस लेबल हटाने की जानकारी कंपनी के नए मालिक Elon Musk ने ट्वीट कर साझा की है। मस्क ने कहा कि हम जल्द ही डिवाइस लेबल हटाने वाले हैं। हर ट्वीट के नीचे डिवाइस लेबल आने से स्क्रीन स्पेस कम होता है। Also Read - Tesla की ऑटोमैटिक कार हुई 'बेकाबू', तूफानी रफ्तार में ली दो लोगों की जान

And we will finally stop adding what device a tweet was written on (waste of screen space & compute) below every tweet. Literally no one even knows why we did that … Also Read - Elon Musk ने Twitter के यूजर्स से मांगी माफी, फर्जी अकाउंट्स से निपटने के लिए लाएंगे यह 'खास' फीचर

— Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2022