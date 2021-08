Twitter कुछ नए फीचर्स लाने पर काम कर रहा है। ये नए फीचर्स Twitter Spaces के लिए होंगे। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के अनुसार, Twitter Spaces में जुड़ने वाले नए फीचर्स में रीप्ले और प्रतिभागियों के लिए नियम शामिल होंगे। Also Read - Twitter DM यानी डायरेक्ट मैसेज में आएंगे 4 नए फीचर्स, डिजाइन और कलर में भी होगा बदलाव

यदि आपको नहीं पता है तो बता दें कि Spaces ट्विटर का ऑडियो बेस्ड फीचर है। इसके तहत आप एक ऑडियो रूम तैयार कर सकते हैं। जहां पर लोग लाइव जुड़कर बातचीत कर सकते हैं। आइये, इसके लिए आने वाले नए फीचर्स की डिटेल जानते हैं।

अभी ये सभी अपकमिंग फीचर्स डेवलपमेंट फेज में हैं। इन्हें डेवलपर और रीसर्चर Nima Owji ने Twitter के कोड में खोजा है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से Tweet करके इसके बारे में जानकारी दी है। कोड के मुताबिक, प्लेटफॉर्म पर 4 नए फीचर्स जुड़ेंगे। Owji द्वारा किए गए ट्वीट में बताया गया है कि नए फीचर्स के आने से यूजर्स अपने Spaces के लिए नए नियम सेट कर पाएंगे। साथ ही यूजर्स को Spaces को Block करने का एक नया ऑप्शन भी मिलेगा। इससे यह संकेत मिल रहे हैं कि ट्विटर यूजर्स को लोगों के एक स्पेसिफिक ग्रुप के लाइव कनवरजेशन को ब्लॉक करने की सुविधा देगा।

#Twitter is working on some new, interesting features about @TwitterSpaces!

1. You’ll be able to set some rules for your spaces.

2. You’ll be able to lock them!

3. Twitter is working on replay!

4. You’ll be able to see the duration and the people in a space after it! pic.twitter.com/a7U9GAzw1Y

— Nima Owji  (@nima_owji) August 20, 2021