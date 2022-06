Elon Musk ने हाल ही में ट्विटर डील को खत्म करने की लिखित रूप में चेतावनी दी थी। इन्होंने कंपनी को एक लेटर भेजकर कहा कि अगर कंपनी अपने प्लैटफॉर्म पर मौजूद स्पैम और फेक अकाउंट्स की जानकारी देने में असफल रहती है तो यह डील रद्द हो जाएगी। Also Read - Infinix Note 12 Series का नया स्मार्टफोन जल्द होगा लॉन्च, मिलेगा लेटेस्ट MediaTek Helio G99 प्रोसेसर

अब खबर आ रही है कि Twitter ने मस्क की डिमांड को स्वीकार कर लिया है। The Washington Post की खबर के मुताबिक, ट्विटर बॉट अकाउंट्स के बारे में मस्क की चिंताओं को दूर करने के प्रयास में इन्हें प्लैटफॉर्म डेटा का ऐक्सेस देने की तैयारी कर रहा है। एक दूसरी खबर के मुताबिक, ट्विटर ने अपने कर्मचारियों को बताया कि एलन मस्क के साथ होने वाली 44 बिलियन डॉलर डील पर शेयरहोल्डर वोट अगस्त में हो सकता है।

Elon Musk को Twitter देगा ‘firehose’ API का ऐक्सेस

पब्लिकेशन ने अपने सोर्स के हवाले से लिखा कि ट्विटर Elon Musk को अपने ‘firehose’ कहे जाने वाले API का ऐक्सेस देगा। इस API में प्लैटफॉर्म पर पोस्ट की जाने वाली सभी ट्वीट्स मौजूद होती हैं। इसके साथ ही इन ट्वीट को यूजर्स के डिवाइस और अकाउंट की प्रोफाइल जैसे पैरामीटर के आधार पर ऐनलाइज भी किया जाता है। Also Read - Elon Musk का Twitter को लेटर- जाली अकाउंट्स का डेटा नहीं दिया तो डील खत्म

Twitter Deal टाइमलाइन

Elon Musk की Twitter डील में बार-बार नए मोड़ आ रहे हैं। मस्क ने अप्रैल में खुलासा किया कि इनके पास ट्विटर के 73.5 मिलियन शेयर हैं, जो कंपनी के स्टॉक का 9.2 प्रतिशत हिस्सा है। मस्क को ट्विटर बोर्ड पर सीट ऑफर की गई, जिसे लेकर मस्क पहले उत्साहित थे, लेकिन आखिरी वक्त में इन्होंने बोर्ड जॉइन करने से मना कर दिया।

Elon Musk ने अप्रैल में ही ट्विटर को $43 बिलियन में खरीदने का ऑफर दिया। इन्होंने बताया कि ये कंपनी को प्राइवेट ले जाना चाहते हैं और कंपनी को प्रति शेयर $54.20 कीमत चुकाने को तैयार हैं। Twitter बोर्ड ने मस्क के टेकओवर को रोकने के लिए एक ‘पॉइजन पिल’ स्ट्रैटिजी अपनाई, लेकिन फिर बाद में मस्क के टेकओवर को हरी झंडी दिखा दी गई।

Twitter डील के लिए एलन मस्क का रास्ता साफ होने के बाद इन्होंने इसे “होल्ड पर” डाल दिया था। इसके पीछे की वजह इन्होंने ट्विटर पर मौजूद फेक अकाउंट्स की गिनती को बताया था।

Twitter की पब्लिक फाइलिंग के मुताबिक, इस सोशल मीडिया सर्विस पर स्पैम खातों की संख्या 5 प्रतिशत से कम है। मस्क का मानना है कि ट्विटर पर मौजूद स्पैम और जाली खातों की संख्या कम से कम 20% होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि इन्हें कंपनी की “ढीली परीक्षण पद्धति (lax testing methodologies)” में विश्वास नहीं है। ये खुद अपना विश्लेषण करना चाहते हैं, जिसके लिए इन्हें डेटा की आवश्यकता है।

नई खबर के मुताबिक, Twitter ने एलन मस्क की डिमांड को मान लिया है और इन्हें ‘firehose’ API का ऐक्सेस देने की तैयारी कर रहा है।