Elon Musk के Twitter खरीदने के बाद से ट्विटर बोर्ड में उथल-पुथल मचा हुआ है। एलन मस्क और पराग अग्रवाल के बीच आपसी मतभेद को लेकर कई खबरें सामने आ चुकी हैं। इसी बीच Twitter CEO पराग अग्रवाल ने ट्विटर के लीडरशिप में हुए बदलाव को लेकर अपने कर्मचारियों को मेल किया और कंपनी के बदलते वातावरण से अवगत कराया।

The Verge की रिपोर्ट के मुताबिक, पराग अग्रवाल ने कंज्यूमर प्रोडक्ट लीडर Kayvon Beykpour और हेड रिवेन्यू प्रोडक्ट ब्रूस फाक (Bruce Falck) को कंपनी छोड़ने के लिए कहा है। इसके अलावा कंपनी ने इस समय सभी हायरिंग यानी भर्ती पर भी रोक लगा दी है।

CEO पराग अग्रवाल ने कर्मचारियों को लिखे ई-मेल में कंपनी के मौजूदा हालात के बारे में जानकारी दी है और बताया कि कंपनी में हुए बदलाव और बजट आदि की समस्या की वजह से कंपनी ने यह फैसला लिया है।

कंज्यूमर प्रोडक्ट लीडर Kayvon Beykpour ने ट्वीट करके Twitter छोड़ने के बारे में जानकारी दी। Kayvon Beykpour ने अपने ट्वीट में लिखा, “मैं अपनी पेटरनिटी लीव को बीच में रोककर ट्विटर से जुड़ी एक न्यूज शेयर कर रहा हूं। मैं कंपनी के 7 साल के बाद छोड़ रहा हूं।” एक और ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा है मुझे गर्व है कि मुझे गर्व है कि हमने ट्विटर के इनोवेशन की गति के बारे में धारणा को बदल दिया, और गर्व है कि हमने बड़े दांव लगाने, तेजी से आगे बढ़ने के लिए आंतरिक कल्चर को स्थानांतरित किया है।

इसके जबाब में CEO पराग अग्रवाल ने लिखा है, आपने इतना बड़ा प्रभाव डाला है। आपने जो कुछ हासिल किया है, उसके लिए मेरे मन में बहुत सम्मान और प्रशंसा है और मुझे खुशी है कि मुझे इन सभी वर्षों में आपके साथ मिलकर काम करने का मौका मिला।

हेड रिवेन्यू प्रोडक्ट ब्रूस फाक ने भी ट्वीट के माध्यम से ट्विटर छोड़ने की जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मैं सभी टीम का कुछ समय धन्यवाद देने के लिए लेना चाहता हूं। मैं बहुत भाग्यशाली रहा कि पिछले 5 साल काम करके और बिजनेस को बनाने और आगे बढ़ाने में टीम का साथ मिलता रहा है।

