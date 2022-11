Twitter के नए मालिक Elon Musk ने सभी यूजर को ब्लू-टिक दिए जाने की घोषणा की है। इसके लिए यूजर को हर महीने 8 डॉलर चुकाना होगा। ट्विटर ब्लू टिक की सब्सक्रिप्शन सर्विस 5 देशों- अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में iOS यूजर्स के लिए शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में यह सर्विस भारत समेत कुछ देशों में शुरू होने वाली है। ऐसे में ऑफिशियल, राजनेताओं, पत्रकारों और मीडिया हाउस के अकाउंट्स को अलग करने के लिए ट्विटर ने ‘ग्रे’ लेबल देना शुरू किया है। Also Read - Elon Musk बना रहे प्लान, Blue Tick ही नहीं हर Twitter यूजर को लेना होगा सब्सक्रिप्शन!

पेड बलू-टिक के साथ-साथ इन चुनिंदा अकाउंट्स को ऑफिशियल ग्रे लेबल का टैग दिया जाएगा। Esther Crawford ने ट्विटर के इस ऑफिशियल ग्रे बेज के बार में डिटेल शेयर की है। अपने ट्वीट में एस्टर ने बताया कि कई यूजर्स ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप किस तरह से Twitter Blue सब्सक्राइबर्स और ब्लू टिक वाले अकाउंट्स को अलग करेंगे? इसके लिए ट्विटर ने चुनिंदा अकाउंट्स के लिए ऑफिशियल लेबल देना शुरू किया है।

एस्टर (Esther Crawford) ने साफ किया कि यह ऑफिशियल ग्रे लेबल पहले से वेरिफाइड सभी अकाउंट्स को नहीं मिलेगा और यह लेबल खरीदने के लिए भी उपलब्ध नहीं होगा। इस लेबल को सरकारी अकाउंट्स, कमर्शियल कंपनी, बिजनेस पार्टनर, मेजर मीडिया आउटलेट्स, पब्लिशर्स और कुछ पब्लिक फिगर को दिया जाएगा।

A lot of folks have asked about how you’ll be able to distinguish between @TwitterBlue subscribers with blue checkmarks and accounts that are verified as official, which is why we’re introducing the “Official” label to select accounts when we launch. pic.twitter.com/0p2Ae5nWpO

— Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 8, 2022