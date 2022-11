Twitter के मालिक बनते ही Elon Musk ने कई बड़े बदलाव किए हैं। अब मस्क सस्पेंड हुए अकाउंट को माफी देने जा रहे हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर हैंडल को बहाल करने के बाद अन्य निलंबित अकाउंट को माफी देकर उनकी बहाली भी शुरू की जाएगी। इसके लिए कल यानी 24 नवंबर को मस्क ने एक पोल क्रिएट किया था। इसमें उन्होंने पूछा कि क्या ट्विटर को निलंबित अकाउंट को ‘सामान्य माफी’ देनी चाहिए। इस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उसके बाद मस्क ने माफी देने की घोषणा की है। आइये, डिटेल में जानते हैं। Also Read - टेक कंपनियों का 'बुरा दौर'? Elon Musk हों या Mark Zuckerberg, हर रोज गंवा रहे हजारों करोड़

Elon Musk ने कल ट्वीट कर पूछा था कि क्या ट्विटर को निलंबित अकाउंट को सामान्य माफी ऑफर करनी चाहिए, बशर्ते उन्होंने कानून नहीं तोड़ा हो या गंभीर स्पैम में शामिल न हों?… इसके लिए लोगों को 2 ऑप्शन हां और न दिया गया था। 72.4 प्रतिशत लोगों ने हां को अपना वोट दिया। वहीं, 27.6 प्रतिशत वोट न को मिले। मस्क के इस पोल पर कुल मिलाकर 3,162,112 वोट्स आए हैं।

Should Twitter offer a general amnesty to suspended accounts, provided that they have not broken the law or engaged in egregious spam?

— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2022