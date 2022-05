Uber ने दूर की आपकी मुश्किल, 'कहां जाना है' पूछकर अब राइड कैंसिल नहीं करेंगे ड्राइवर

आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा, जब आपने किसी ऑनलाइन सर्विस की मदद से कैब या ऑटो बुक किया हो, लेकिन ड्राइवर ने “आपको कहां जाना है” या “पेमेंट कैश है या ऑनलाइन” जैसे सवाल पूछने के बाद राइड कैंसिल कर दी हो। Also Read - दिल्ली सरकार ने की तैयारी, राजधानी की सड़कों पर जल्द दिखेंगी ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां (EV)

इस समस्या से ढेरों यूजर्स रोजाना जूझते हैं और इसकी शिकायत सोशल मीडिया पर करते रहते हैं। ड्राइवर द्वारा राइड कैंसिल करने के मुख्य कारणों में यूजर की डेस्टिनेशन और पेमेंट मोड शामिल हैं। Uber ने इन दिक्कतों को पहचान लिया है और इसे दूर करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। आइए इस बारे में जानते हैं। Also Read - WhatsApp से भी बुक कर पाएंगे Uber राइड, बस करना होगा एक मैसेज

Uber India के डिरेक्टर ऑफ सेंट्रल ऑपरेशन्स, Nitish Bhushan ने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया कि ट्रिप को लेकर राइडर और ड्राइवर दोनों की परेशानी को दूर करने के लिए ये अब ड्राइवर को राइड ऐक्सेप्ट करने से पहले ही ट्रिप की डेस्टिनेशन दिखाएंगे। इन्होंने यह भी बताया कि यह फीचर पहले से 20 शहरों में लाइव है और अब यह दूसरी लोकेशन पर भी एक्सपैंड किया जाएगा। Also Read - Coronavirus: लॉकडाउन के चलते Ola और Uber दिल्ली में 31 मार्च तक अपनी सेवाएं बंद की

इस बदलाव के साथ ड्राइवर राइड ऐक्सेप्ट करने से पहले जान पाएंगे कि यूजर को कहां जाना है। इसी के आधार पर ये राइड को ऐक्सेप्ट या रिजेक्ट कर पाएंगे। इसके साथ ही Uber ड्राइवर्स अब यह भी देख पाएंगे कि राइड का पेमेंट मोड कैश है या ऑनलाइन। कंपनी ने यह भी बताया कि ये अब ड्राइवर के लिए “डेली पे” सिस्टम लागू कर रहे हैं।

We understand how cancellations can leave you hassled, Faisal. We have taken some new steps, from informing drivers about drop off areas to incentivizing them for longer pick-ups. Also, drivers who frequently cancel are being penalized. Read more on https://t.co/CUB3nvHYQp.

— Uber India Support (@UberINSupport) May 21, 2022