UIDAI ने आधार कार्ड धारकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी उन यूजर्स के लिए है, जिन्होंने अपना आधार कार्ड 10 साल पहले बनाया है और पिछले 10 साल में एक बार भी अपडेट नहीं कराया है। UIDAI ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यूजर्स को आधार कार्ड के डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए कहा है। आधार कार्ड अपडेट कराते समय यूजर्स को अपना अड्रेस और आईडी प्रूफ सबमिट करना होगा, जिसके जरिए आधार कार्ड धारक का पता और जन्मतिथि वेरिफाई हो सके। Also Read - Infosys चेयरमैन ने कहा, 26 करोड़ भारतीय कर रहे हैं UPI का इस्तेमाल

UIDAI ने अपने स्टेटमेंट में कहा है, “विगत दस (10) वर्षों के दौरान, आधार नंबर व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में उभरा है। आधार नंबर का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। इन योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए, सर्वसाधारण को व्यक्तिगत नवीनतम विवरण से आधार डाटा को अपडेट रखना है ताकि आधार प्रमाणीकरण/सत्यापन में असुविधा न हो| Also Read - Aadhaar Card का सिक्योरिटी सिस्टम होगा मजबूत, टॉप-20 हैकर्स के साथ मिलकर 'सीक्रेट प्लान' बनाएगा UIDAI

ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना आधार ‘10’ वर्ष पूर्व बनवाया था एवं तदोपरांत इन सालों में कभी अपडेट भी नहीं करवाया है, ऐसे आधार नंबर धारकों को डॉक्यूमेंट अपडेट करवाने का आग्रह किया जाता है |

तदनुसार, इस सम्बन्ध में आधार नंबर धारकों को UIDAI ने डॉक्यूमेंट अपडेट की सुविधा निर्धारित शुल्क के साथ प्रदान की है, इसके द्वारा आधार नंबर धारक व्यक्तिगत पहचान के प्रमाण (POI) और पते के प्रमाण (POA) दस्तावेजों को आधार डाटा में अपडेट कर सकता है| इस सुविधा को My Aadhaar Portal (https://myaadhaar.uidai.gov.in/) के माध्यम से ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है या निवासी इसका लाभ उठाने के लिए किसी भी नजदीकी नामांकन केंद्र पर भी जा सकते हैं|”

UIDAI के स्टेटमेंट के मुताबिक, 10 साल पहले बनाए गए आधार कार्ड का पता अपडेट करने की वजह से यूजर्स को सरकार द्वारा मिलने वाली योजनाओं का लाभ मिलने में असुविधा नहीं होगी। कई आधार कार्ड धारक ऐसे हैं, जिनके कार्ड में पता अपडेट नहीं है, जिसकी वजह से सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में असुविधा हो रही है। पता अपडेट नहीं होने की वजह से आधार कार्ड की डिटेल्स वेरिफाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाते हैं।

