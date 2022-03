Ukraine-Russia War: Google ने बताया, यूक्रेन को निशाना बना रहे हैं चीनी हैकर्स

रूस – यूक्रेन युद्ध के दौरान अब तक हमें कई सारी हैकिंग की खबरें मिली हैं, जहां पर हैकर जानकारी निकालने के लिए सरकारी मशीनरी पर अटैक कर रहे हैं। अब एक नई रिपोर्ट बताती है कि चीनी हैकर्स भी यूक्रेन की सरकर को निशाना बना रहे हैं। Also Read - Russia-Ukraine War: रूसी ऐप स्टोर से हटाए गए करीब 7000 एप्पल ऐप्स, लिस्ट में Coca-Cola, WWE और Trivago जैसे ऐप्स शामिल

Bleepingcomputer की खबर के अनुसार, ये हैकर्स, चीनी सरकर के कहने पर काम कर रहे हैं। Google के थ्रेट एनालिसिस ग्रुप (TAG) ने बताया कि चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) और अन्य चीनी खुफिया एजेंसियां ​​यूक्रेन में चल रहे रूसी युद्ध के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रही हैं।

Google TAG Security Engineer Billy Leonard का कहना है कि गूगल ने उन यूक्रेनी सरकारी संगठनों को हैकिंग की कोशिश के बारे में सूचित कर दिया है, जिन्हें चीनी सरकर द्वारा प्रायोजित हैकिंग समूह टार्गेट कर रहा है।

Leonard ने कहा, “पिछले कुछ हफ्तों में Google TAG ने CN के एक सरकार समर्थित अभिनेता की पहचान की है, जो यूक्रेनी सरकार के संगठनों को लक्षित कर रहा है, और हमने प्रभावित पक्षों को सूचनाएं प्रदान की हैं।”

It should come as no surprise that CN PLA and other CN intel orgs are acutely interested in the war in Ukraine. Over the last few weeks @Google TAG has identified a govt backed actor from CN targeting Ukrainian govt orgs, and we provided notifications to impacted parties. https://t.co/WALjGL6v5Z

“जबकि हमारी प्राथमिकता प्रभावित पक्षों को सूचनाएं प्रदान करना है, हमने सामुदायिक भागीदारों को संबंधित IOC प्रदान किए हैं, और हम निकट भविष्य में सुरक्षा समुदाय के लिए अधिक विवरण प्रकाशित करेंगे।”

ग्रुप हेड Shane Huntley ने भी Leonard के आकलन की पुष्टि करते हुए कहा कि “यूक्रेन युद्ध न केवल यूरोपीय खतरे वाले अभिनेताओं से रुचि आकर्षित कर रहा है बल्कि चीन भी यहां कड़ी मेहनत कर रहा है।”

Intrusion Truth ने कुछ वक्त पहले इसी तरह का दावा किया था, जिसकी पुष्टि अब हालिया खबर के जरिए हुई है। इन्होंने बताया था कि ये चीनी सरकार के इशारे पर यूक्रेन को टार्गेट करने वाले चीनी हैकर्स के बारे में जानते हैं।

And now a plea. We know many of you are already tracking Chinese cyber attacks against Ukraine. Let us know what you find and we will do our best to help you. You can contact us anonymously if you prefer. Our community must do all we can to support Ukraine.

— Intrusion Truth (@intrusion_truth) March 15, 2022