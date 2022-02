Union Budget 2022 में मोदी सरकार के Digital India मिशन को बूस्ट मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर फोकस किया है। वित्त मंत्री ने डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कृषि से लेकर एजुकेशन, बैंकिंग, ई-पासपोर्ट, डिजिटल सर्टिफिकेट्स, 5G, इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। साथ ही, डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का एलान किया है। आइए, जानते हैं वित्त मंत्री के डिजिटल इंफ्रास्ट्र्क्चर की घोषणाओं के बारे में। Also Read - Union Budget Mobile App: अपने Android स्मार्टफोन और iPhone में इस तरह डाउनलोड करें बजट भाषण

Digital India को लेकर बड़ी घोषणाएं

डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना

Desh Stack e-portal के जरिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा

किसानों के लिए ड्रोन की मदद से फसल की निगरानी से लेकर लैंड रिकॉर्ड आदि के लिए कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल

देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग

हेल्थ इंफ्रा के लिए डिजिटल नेटवर्क

माल के लिए डेटा एक्सचेंज और यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म

नागरिकों के लिए 2022-23 वित्त वर्ष से चिप वाले ई-पासपोर्ट (डिटिजल पासपोर्ट) जारी किए जाएंगे

वित्त वर्ष 2022-23 में RBI ब्लॉकचेन पर आधारित Digital Rupee जारी करेगा

बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए BharatNet प्रोजेक्ट के लिए PPP मॉडल की घोषणा

गावों में ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछाया जाएगा

5G स्पेक्ट्रम की जल्द होगी नीलामी

वित्त वर्ष 2022-23 में 5G सर्विस होगी रोल आउट

क्रिप्टो और वर्चुअल एसेट ट्रांसफर पर 30 प्रतिशत का टैक्स

डेटा सेंटर को इंफ्रा सेक्टर का दर्जा

डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। भारत सरकार कोरोना काल में छात्रों की पढ़ाई में हुए नुकसान को देखते हुए डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का एलान किया है। साथ ही, एक कक्षा एक टीवी चैनल (One Class, One TV Channel) को 12 से बढ़ाकर 200 करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री के इस घोषणा का लाभ मैट्रो सिटी में रहने वाले छात्रों से लेकर दूर गावों में रहने वाले छात्रों को होगा।

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर

वित्त मंत्री ने डिजिटल इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने की घोषणा की है। इसके लिए Desh stack ई-पोर्टल इंटरफेस बनाने की बात कही है। सभी मोड के ऑपरेटर्स के लिए डेटा एक्सचेंज के लिए यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस डेवपमेंट करने की बात कही है। इसके जरिए माल को एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करने में आसानी होगी। किसानों के लिए सरकार ड्रोन के जरिए क्रॉप एसेसमेंट, लैंड रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव करने की बात कही है। इससे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, देश के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स स्थापित करने की घोषणा की है।

E-Passport और Digital Rupee जारी करेगी सरकार

निर्मला सीतारमण ने डिजिटल इंडिया (Digital India) को बूस्ट करने के लिए E-Passport जारी करने की घोषणा की है। वित्त वर्ष 2022-23 में ही इसकी शुरुआती हो जाएगी। नागरिक को अब चिप वाले पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। साथ ही, सरकार ने वर्चुअल करेंसी लाने की भी घोषणा की है। वित्त मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित Digital Rupee लॉन्च करेगी। साथ ही, क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल एस्सेट ट्रांसफर पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाने की भी घोषणा की गई है।

5G और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पर जोर

गावों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने के लिए सरकार Bharat Net प्रोजेक्ट को PPP (पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप) मॉडल लाएगी। साथ ही, वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा- जल्द ही 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी, जिसके बाद प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपनी 5G सर्विस रोल आउट कर सकेंगी।