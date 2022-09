UPI ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड, अगस्त में दर्ज किए 650 करोड़ से ज्यादा लेनदेन

UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) पेमेंट सर्विस को भारत में 2016 में लॉन्च किया गया था। आज यह देश की सबसे पॉपुलर पेमेंट सर्विस है। अगस्त में UPI ने 657 करोड़ ट्रांजेक्शन दर्ज किए हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बताया कि इसके तहत देश में 10.72 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है। Also Read - नेपाल के बाद UK पहुंची भारत की UPI पेमेंट सर्विस, यहां जानें पूरी डिटेल

अगर UPI वॉल्यूम में वृद्धि की बात की जाए तो पिछले साल अगस्त के मुकाबले यह लगभग 100 प्रतिशत है। इसके साथ ही अगस्त 2021 के मुकाबले अगस्त 2022 में लेनदेन की मात्रा में 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अगस्त 2022 में UPI का 657 करोड़ का आंकड़ा जुलाई के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ देता है। पिछले महीने UPI ने देश में पहली बार 600 करोड़ लेनदेन के आंकड़े को पार किया था। जुलाई में UPI के जरिए 10.62 लाख करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ था, जिसके साथ लेनदेन की कुल संख्या 628 करोड़ पहुंची थी।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले महीने UPI लेनदेन के 600 करोड़ ट्रांजेक्शन को पार करने की उपलब्धि की सराहना की थी। मोदी ने एक ट्वीट में कहा, "यह एक उत्कृष्ट उपलब्धि है। यह नई तकनीकों को अपनाने और अर्थव्यवस्था को स्वच्छ बनाने के लिए भारत के लोगों के सामूहिक संकल्प को दर्शाता है। डिजिटल भुगतान विशेष रूप से COVID-19 महामारी के दौरान मददगार थे।"

