UPI (Unified Payment Interface) हर महीने नए रिकॉर्ड बना रहा है। जुलाई में यूपीआई ने 6 बिलियन यानी 600 करोड़ ट्राजैक्शन का आंकड़ा पार कर लिया। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शेयर किए गए ट्वीट के रिप्लाई में पीएम मोदी ने इसे उत्कृष्ट उपलब्धि बताया है। 2016 के बाद UPI ट्रांजैक्शन का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि यह देश के लोगों द्वारा नई टेक्नोलॉजी को अपनाने और अर्थव्यवस्था को स्वच्छ बनाने के लिए सामूहिक संकल्प को दर्शाता है। COVID-19 महामारी के दौरान डिजिटल पेमेंट्स ने काफी मदद की थी। Also Read - WhatsApp ने यूजर्स को दी खुशखबरी, अब गांव-गांव में चैटिंग की तरह ट्रांसफर होगा पैसा

This is an outstanding accomplishment. It indicates the collective resolve of the people of India to embrace new technologies and make the economy cleaner. Digital payments were particularly helpful during the COVID-19 pandemic. https://t.co/roR2h89LHv Also Read - UPI के जरिए लोगों ने की जमकर लेन-देन, मार्च 2022 में हुए 504 करोड़ ट्रांजैक्शन

— Narendra Modi (@narendramodi) August 2, 2022 Also Read - भारत की UPI सर्विस को अपनाएगा नेपाल, क्या मुमकिन होगा सीमा-पार लेन-देन?