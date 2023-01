मोबाइल पेमेंट सिस्टम भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और अब इस लोकप्रियता ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। दरअसल, भारत में दिसंबर 2022 के दौरान 12.82 लाख करोड़ रुपये की पेमेंट सिर्फ UPI के जरिए हुई है। वॉल्यूम के लिहाज से दिसंबर के दौरा 782 करोड़ ट्रांजेक्शन हुआ है। इस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। Also Read - UPI Payment Charges: बिल्कुल 'फ्री' होगी यूपीआई सर्विस, सरकार ने किया कंफर्म

UPI Payment को भारत में साल 2016 के दौरान लॉन्च किया गया था। इस जानकारी को भारत के प्रधानमंत्री Narendra Modi ने भी रिट्वीट किया है। वित्तीय विभाग (Department of financial services) ने भी ट्वीटर करके इसकी जानकारी शेयर की है। यूपीआई से अक्टूबर 2022 में 12 लाख करोड़ रुपये के आकड़े को पार कर लिया था। इसके बाद नवंबर में 11.90 लाख रुपये के 730.9 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए थे।



I like how you’ve brought out the rising popularity of UPI. I laud my fellow Indians for embracing digital payments! They’ve shown remarkable adaptability to tech and innovation. https://t.co/fSqR8NIufj

— Narendra Modi (@narendramodi) January 2, 2023