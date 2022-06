TikTok एक पॉपुलर वीडियो ऐप है, लेकिन इसका चीनी कनेक्शन इसके लिए मुसीबत बना हुआ है। इस ऐप की पैरेंट कंपनी बीजिंग-स्थित ByteDance है। भारत में TikTok को 58 अन्य ऐप्स समेत सिक्योरिटी चिंता के मद्देनजर जून 2020 में बैन कर दिया गया था और अब USA ने भी इसे हटाने का फैसला किया है। Also Read - TikTok कंपनी के मोबाइल गेम्स मचा रहे धमाल, एक साल में कमाए हजारों करोड़ रुपये

United States Federal Communications Commission (US-FCC) कमिशनर Brendan Carr ने कहा कि इन्होंने एप्पल और गूगल को अपने ऐप स्टोर्स से हटाने के लिए लेटर भेजा है। आइए इस मामले को डिटेल में जानते हैं।

Brendan Carr ने TikTok पर निशाना साधते हुए कहा, "यह ऐप सिर्फ एक वीडियो ऐप नहीं है। यह बस भेड़ की खाल है। यह ऐप सेंसिटिव डेटा को हार्वेस्ट करती है, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीजिंग में एक्सेस किया जा रहा है।" ये आगे कहते हैं:

Carr ने कहा कि एप्पल और गूगल को इस ऐप को इसकी गुप्त डेटा प्रैक्टिस की वजह से हटा देना चाहिए। इन्होंने ट्वीट के जरिए दोनों कंपनियों को भेजे हुए लेटर भी शेयर किए हैं। इन्हें आप नीचे मौजूद ट्वीट में देख सकते हैं।

TikTok is not just another video app.

That’s the sheep’s clothing.

It harvests swaths of sensitive data that new reports show are being accessed in Beijing.

I’ve called on @Apple & @Google to remove TikTok from their app stores for its pattern of surreptitious data practices. pic.twitter.com/Le01fBpNjn

— Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) June 28, 2022