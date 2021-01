VAIO की दोबारा हो रही है वापसी, 15 जनवरी को भारत में लॉन्च करेगा लैपटॉप

VAIO is back launching laptop in India : का सब ब्रांड Vaio एक बार फिर से भारतीय बाजार में अपने लैपटॉप को लॉन्च करने वाला है। कंपनी ने ई-कॉमर्स वेबसाइट पर अपने इस अपकमिंग लैपटॉप को टीज किया है। Vaio अपने इस लैपटॉप को 15 जनवरी को भारत में लॉन्च करेगा। फ्लिपकार्ट पर टीज हुए डिजाइन में इस लैपटॉप के की-बोर्ड और पावर बटन के इंडिकेटर को देखा गया है। लैपटॉप देखने में काफी स्लिम लग रहा है। इस लैपटॉप का सीधा मुकाबला , के स्लिम डिजाइन वाले लैपटॉप से होगा। Also Read - Xiaomi Mi TV हुए महंगे, इन मॉडल्स के लिए देनी होगी ज्यादा कीमत

संभावित स्पेसिफिकेशन्स

Vaio के 15 जनवरी को लॉन्च होने वाले लैपटॉप के बारे में फिलहाल कोई लीक सामने नहीं आई है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर टीज की गई तस्वीर पर नजर डालें तो ये काफी लाइट वेट ( Weight) का होगा। साथ ही, इसमें स्लिम डिजाइन देखने को मिलेगी। Vaio पहले भी अपने लैपटॉप्स को आकर्षक डिजाइन के साथ लॉन्च कर रहा था। ऐसे में कंपनी दोबारा से भारतीय बाजार में अपने आकर्षक लैपटॉप को लॉन्च करने की कोशिश करेगी। Vaio लैपटॉप में हम 11 वीं जेनरेशन के प्रोसेसर और ग्राफिक्स देख सकते हैं। कंपनी रेग्यूलर यूजर्स के अलावा ऑफिस और गेमिंग लवर्स के लिए अपने अकमिंग लैपटॉप की नई रेंज पेश कर सकती है।

आपको बता दें कि Vaio ने 2018 से खुद को Sony से अलग कर लिया था। इंडिपेंडेंट ब्रांड बनने के बाद ये पहला मौका है जब कंपनी अपने किसी प्रोडक्ट को भारत में लॉन्च करने जा रही है। Vaio की रीजनल बिजनेस डायरेक्टर (दक्षिण एशिया) सीमा भटनागर ने कहा, "हम अपने ब्रांड को भारत में दोबारा लॉन्च करने को लेकर काफी उत्साहित हैं। हम अपने प्रोडक्ट को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर लॉन्च करने की तैयारी में हैं। हम यूजर्स की डिमांड के मुताबिक, फ्यूचिरिस्टिक लैपटॉप रेंज को भारत में उतारने वाले हैं। हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हम लैपटॉप खरीदने वालों के लिए टॉप च्वॉइस बनकर उभरें।"