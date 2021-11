Vivo, Oppo, Realme और OnePlus भारतीय बाजार में 100W+ फास्ट चार्जिंग वाली बैटरी से लैस फोन लाने की तैयारी में है। कई कारणों से भारत में अभी तक केवल 100W से कम फास्ट चार्जिंग बैटरी वाले स्मार्टफोन उपलब्ध हैं। iQOO 7 Legend को भी भारत में 66W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ लॉन्च किया गया था। जबकि इसके चीनी वेरिएंट में 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली बैटरी मिलती है। हालांकि, अब भारतीय बाजार में भी जल्द ही 100W से अधिक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली बैटरी के साथ स्मार्टफोन आने वाले हैं। Also Read - Google इवेंट में कई बडे़ ऐलान, भारतीयों के लिए आ रहे हैं कमाल के कई फीचर्स

हाल में टिप्स्टर मुकुल शर्मा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर जानकारी दी है कि Oppo, Vivo, Realme और OnePlus अगले साल यानी 2022 की शुरुआत में भारतीय बाजार में 100W+ फास्ट चार्जिंग वाले फोन लॉन्च कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि देश में जल्द ही New Super VOOC टेक्नोलॉजी भी आने वाली है।

[Exclusive] 100W+ fast charging phones from OPPO, vivo, OnePlus (likely), and Realme are going to arrive in the Indian market early 2022.

Plus, the new SuperVOOC tech is also going to make its way to the country very soon now.

— Mukul Sharma (@stufflistings) November 17, 2021