Vivo S10, S10 Pro फिर से हुए लीक, स्पेसिफिकेशन समेत कीमत भी आई सामने

Vivo अपनी होम मार्केट में बहुत जल्द S10 सीरीज लॉन्च करने वाला है। इस लाइनअप में Vivo S10 और Vivo S10 Pro स्मार्टफोन होंगे जो 15 जुलाई को अनाउंस होंगे। मगर लॉन्च से पहले ही इन डिवाइस में से एक को TENAA पर देखा गया है जहां पर ये V2121A मॉडल नंबर के साथ मौजूद है। चूंकि यह सीरीज कम्पनी की पिछले साल की S9 लाइनअप की सक्सेसर है इसलिए हम इसमें पिछले साल से बेहतर फीचर की उम्मीद कर सकते हैं।

Vivo S10, S10 Pro

इस बारे में कन्फ्यूजन है कि V2121A मॉडल नंबर स्टैंडर्ड फोन का है या फिर प्रो वेरिएंट का। पिछले महीने यही मॉडल Geekbench पर भी देखा गया था जिसमें इसके मेन फीचर पता चले थे। TENAA लिस्टिंग पर अभी स्पेसिफिकेशन का चढ़ना बाकी है मगर एक अलग लीक में टिप्सटर डिजिटल चैट स्टेशन ने Vivo S10 और Vivo S10 Pro दोनों के ही स्पेसिफिकेशन और कीमत के बारे में बताया था। आइए देखते हैं कि अब तक इन दोनों फोन के बारे में क्या पता चला है।

डिजिटल चैट स्टेशन के मुताबिक, Vivo S10 में यूजर्स को 6.44-इंच की OLED डिस्प्ले मिलेगी जिसमें नॉच डिजाइन के साथ फुल HD+ रेजलुशन होंगे। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 90Hz बताया जा रहा है। जहां तक प्रोसेसर की बात है तो इस डिवाइस में MediaTek Dimensity 1100 चिप लगी होने की बात सामने आई है। इस डिवाइस में सामने एक 44MP का डुअल कैमरा सेटअप होने की बात कही जा रही है। फोन की बैक पर तीन कैमरा हो सकते हैं जिनमें से प्राइमरी लेंस एक 64MP का सेंसर होगा। डिजिटल चैट स्टेशन फोन की बैटरी के बारे में तो नहीं बताता मगर इसका दावा है कि इस डिवाइस में 44W की फास्ट चार्जिंग होगी।

जहां तक Vivo S10 Pro की बात है तो चंद चीजों को छोड़कर इसके सभी स्पेक्स और फीचर्स स्टैंडर्ड मॉडल वाले ही हैं। जिन चीजों में बदलाव हैं उनमें इसका मेन कैमरा शामिल है जो 64MP की जगह पर 108MP का हो सकता है। कीमत के मामले में डिजिटल चैट स्टेशन का कहना है कि Vivo S10 सीरीज की शुरुआत 3,000 युआन से होगी। भारत में ये रकम कन्वर्ट करने पर 34,500 रुपये के आस-पास बैठती है। उम्मीद है कि वीवो इस लाइनअप को चाइना के बाद भारत भी लेकर आएगा।