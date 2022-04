Vivo S12 सीरीज को पिछले साल दिसंबर में लॉन्च किया था। वहीं, अब लगता है कि कंपनी इसके अपग्रेड वर्जन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। हालांकि, सक्सेसर के तौर पर Vivo S13 और S14 को लाने की जगह सीधे Vivo S15 सीरीज को लाया जा सकता है। इस सीरीज के तहत Vivo S15, Vivo S15 Pro और Vivo S15E फोन लॉन्च किए जा सकते हैं। लेटेस्ट लीक में इस सीरीज के स्पेसिफिकेशन की जानकारी मिली है। Also Read - 50MP + 48MP + 12MP + 8MP कैमरा, 12GB RAM, 512GB स्टोरेज, 5000mAh बैटरी के साथ आया Vivo X Note, देखें First Look

Vivo S15 Leak Specifications

टिप्सटर Digital Chat Station ने इन स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन ऑनलाइन लीक किए हैं। Vivo S15 को लेकर लीक में केवल यह ही जानकारी मिली है कि इसमें Snapdragon 870 प्रोसेसर मिलेगा। इसके अलावा, इस मॉडल से जुड़ी किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिली है। Also Read - 50MP कैमरा, 4600mAh बैटरी और 12GB RAM वाला फोल्डेबल स्मार्टफोन Vivo X Fold लॉन्च, फोटो में देखें फर्स्ट लुक और जानें सभी स्पेसिफिकेशन

Vivo S15 Pro Leak Specifications

वहीं, दूसरी ओर Vivo S15 Pro में OLED डिस्प्ले दिया जाएगा, जिसके साथ हाई-रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिल सकता है। इसके अलावा, यह फोन MediaTek Dimensity 8100 प्रोसेसर से लैस होगा। फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP का कैमरा मिल सकता है। इन सब के अलावा फोन में 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। Also Read - Vivo Pad टैबलेट हुआ लॉन्च, 8GB RAM के साथ मिल रही 8040mAh की बैटरी

Vivo S15E Leak Specifications

Vivo S15E के लीक स्पेसिफिकेशन के मुताबिक, फोन में 6.44 इंच AMOLED FHD+ डिस्प्ले मिलेगा। इसमें 2.8 GHz प्रोसेसर दिया जाएगा, जिसके साथ 12GB तक RAM और 512GB तक स्टोरेज मिलेगा। इस फोन में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है, जिसका प्राइमरी कैमरा 50MP का होगा। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 16MP कैमरा मिलेगा। इसकी बैटरी 4,605mAh की हो सकती है, जिसके साथ 66W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है।

कंपनी ने फिलहाल Vivo S15 सीरीज की लॉन्चिंग को लेकर किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में कंपनी इससे जुड़ी अन्य जानकारियों से भी पर्दा उठाए।