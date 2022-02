Vivo T1 5G आज भारत में होगा लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन्स तक सब कुछ

वीवो आज, 9 फरवरी को भारत में अपना पहला T-सीरीज स्मार्टफोन — Vivo T1 5G — पेश करने वाला है। कंपनी इस डिवाइस की डिजाइन और खास स्पेसिफिकेशन्स से पर्दा पहले ही उठा चुकी है। इसने इस फोन की कीमत को लेकर भी हिंट दी है। वहीं दूसरी खबर में इस फोन की लाइव पिक्चर्स और कैमरा सैम्पल भी लीक हुए हैं।आइए इस डिवाइस के बारे में अब तक मिली हुई सारी जानकारी पर नजर डाल लेते हैं। Also Read - Upcoming phones: Samsung Galaxy S22 से Vivo T1 5G तक, फरवरी में लॉन्च होंगे दमदार डिवाइस

Vivo T1 5G को आज, 9 फरवरी 2022 को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। यह डिवाइस फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए मौजूद होगा। कंपनी का कहना है कि यह डिवाइस 20,000 रुपये की रेंज में सबसे पतला स्मार्टफोन होगा।

Vivo T1 5G की कथित लाइव पिक्चर्स टिप्स्टर Ishan Agarwal की तरफ से आई हैं। इसमें फोन का बैक और फ्रंट नजर आ रहा है। डिवाइस में सामने एक वाटरड्रॉप नॉच दिखाई दे रही है और बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटप नजर आ रहा है। Agarwal की ट्वीट आप नीचे देख सकते हैं:

BTW, Vivo was the top 5G brand in India in 2021 (acc to Counterpoint). 👀 pic.twitter.com/rC9xuwHfzk

Vivo T1 5G के कैमरा सैम्पल्स को टिप्स्टर Mukul Sharma ने साझा किया। इन्होंने अपनी ट्वीट में कैमरा सैम्पल के साथ में वीवो के इस फोन का रिटेल बॉक्स भी दिखाया। इस ट्वीट को आप नीचे देख सकते हैं:

vivo T1 5G coming up soon. Performance aside, it’s going to be a super awesome device when it comes to camera capabilities 😍#vivo #vivoT15G pic.twitter.com/LITa6xTrCf

— Mukul Sharma (@stufflistings) February 4, 2022