पिछले कुछ समय से Vivo T सीरीज के अपकमिंग 2 नए स्मार्टफोन सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में सामने आया था कि यह दो फोन Vivo T1 Pro 5G और Vivo T1 44W होंगे। वहीं, अब Vivo India की वेबसाइट पर यह दोनों ही फोन लिस्ट हो गए हैं। इस लिस्टिंग से अटकलें लगाई जा सकती है कि यह दोनों फोन जल्द ही भारत में लॉन्च होंगे। Also Read - Vivo T1 Pro 5G और Vivo T1 44W की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, दमदार प्रोसेसर से होंगे लैस

Vivo T1 Pro 5G और Vivo T1 44W दोनों ही स्मार्टफोन की लिस्टिंग Vivo India की वेबसाइट पर लाइव कर दी गई है। दोनों ही फोन वेबसाइट पर Coming soon टैग के साथ लिस्ट हैं। इससे यह साफ हो गया है कि यह दोनों फोन जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाले हैं। Also Read - 50MP मेन कैमरा, 4700mah बैटरी और 12GB तक RAM के साथ लॉन्च हुआ Vivo X80 Pro, जानें कीमत, सेल डेट और बहुत कुछ

Also Read - Vivo S15e स्मार्टफोन 50MP कैमरे के साथ हुआ लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

