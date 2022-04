Vivo T1 Pro 5G और Vivo T1 44W स्मार्टफोन्स की भारत लॉन्चिंग पिछले काफी समय से सुर्खियों में बनी हुई है। आज आखिरकार इसकी लॉन्च डेट रिवील कर दी गई है। भारत में Vivo के यह मिड-रेंज स्मार्टफोन्स 4 मई को लॉन्च किए जाएंगे। Also Read - 12GB RAM, 50MP कैमरा, 65W फास्ट चार्जिंग वाले Realme GT 2 की पहली सेल कल, मिलेगा 5 हजार रुपये का फ्लैट डिस्काउंट

Vivo India की वेबसाइट के जरिए जानकारी मिली है कि Vivo T1 Pro 5G और Vivo T1 44W स्मार्टफोन्स भारत में 4 मई को लॉन्च होंगे। लॉन्च इवेंट दोपहर 12 बजे शुरू किया जाएगा। लॉन्च डेट के अलावा, फोन के प्रोसेसर से जुड़ी जानकारियों का भी खुलासा कर दिया है। Also Read - 64MP कैमरा, 5020mAh की बैटरी और 8GB तक RAM वाले Redmi Note 10 Pro पर धमाल ऑफर्स, Flipkart Sale में मिल रहा Discount

Also Read - Top 5 Deals in Flipkart Sale: पोको से लेकर सैमसंग तक, इन स्मार्टफोन्स पर मिल रही टॉप डील

Step into a world that’s bigger, better and faster with the new vivo T1 Pro and vivo T1 44W.

Launching on 4th May, 12PM.

It’s time to level up your Turbo World experience.

Know more: https://t.co/nY8G6EU9li#vivoSeriesT#vivoT1Pro#vivoT1 44W#GetSetTurbo#TurboPerformance pic.twitter.com/zmfaDlavvl

— Vivo India (@Vivo_India) April 27, 2022