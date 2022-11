Vivo ने X90 सीरीज के अलावा Vivo TWS 3 और TWS 3 Pro इयरबड्स को चीन में लॉन्च कर दिया है। इन दोनों ईयरबड्स में न्वाइज कैंसिलेशन फीचर दिया गया है। इसके अलावा वीवो के नए ईयरफोन्स में 12.2mm के डायनेमिक ड्राइवर्स के साथ 360 डिग्री Spatial साउंड का सपोर्ट मिलता है। वहीं, ग्लोबल मार्केट में वीवो के लेटेस्ट ईयरबड्स का मुकाबला Samsung और OPPO जैसे ब्रांड के ईयरबड्स से होगा। Also Read - 64MP कैमरा, 32MP सेल्फी, 512GB स्टोरेज और 80W फास्ट चार्जिंग के साथ लॉन्च हुआ Vivo X90 Pro+ 5G, तस्वीरों में देखें First Look

मिलता है दमदार डानेमिक ड्राइवर

शानदार साउंड के लिए Vivo TWS 3 और TWS 3 Pro ईयरबड्स में 12.2mm का डायनेमिक ड्राइवर और 3 लेयर का diaphragm दिया गया है। बेहतर फंक्शनिंग के लिए दोनों ईयरबड्स में क्वालकॉम का aptX Lossless ट्रांसमिशन का सपोर्ट मिलता है, जिससे यूजर्स बिना रुकावट के गाने सुन सकते हैं। इसके अलावा ईयरफोन्स में 360 डिग्री सराउंड साउंड का सपोर्ट भी दिया गया है।

तीन माइक्रो फोन्स से लैस हैं ईयरबड्स

वीवो ने अपने नए ईयरबड्स में 3 माइक्रोफोन्स दिए हैं। इसके अलावा ईयरबड्स में transparency मोड मिलता है, जो 49dB तक न्वाइज कम करता है। अब डिजाइन की बात करें तो दोनों ईयरफोन्स का डिजाइन एक जैसा है। दोनों में टच कंट्रोल की सुविधा मिलती है।

इन खास फीचर्स से हैं लैस

Vivo TWS 3 और TWS 3 Pro ईयरबड्स में low latency, मल्टी-डिवाइस, डुअल कनेक्शन, फास्ट पेयर और फाइंड हेडफोन्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

बैटरी डिटेल

कंपनी का दावा है कि Vivo TWS 3 की बैटरी आम यूसेज में 10 घंटे और चार्जिंग केस के साथ 40 घंटे का बैकअप देती है। जबकि प्रो मॉडल का प्ले-बैक टाइम 30 घंटे का है।

कितनी है कीमत

Vivo TWS 3 की कीमत RMB 499 (करीब 5,703 रुपये) रखी गई है, जबकि प्रो मॉडल 999 RMB (करीब 11,417 रुपये) में मिल रहा है। फिलहाल, इन ईयरबड्स की भारत में लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है।

Vivo X90 की डिटेल

बता दें कि वीवो ने Vivo X90 सीरीज को भी लॉन्च किया है। इस सीरीज में तीन स्मार्टफोन्स Vivo X90, Vivo X90 Pro और Vivo X90 Pro+ आते हैं। तीनों में एमोलेड डिस्प्ले के साथ पावरफुल प्रोसेसर और दमदार बैटरी तक दी गई है। इन तीनों नए डिवाइस को प्रीमियम सेगमेंट में पेश किया गया है।